Vidéo d'un dépassement dangereux sur la RN 7 : accusé à tort, un transporteur porte plainte

Lapalisse, France

C'est une vidéo que vous avez sans doute vue sur les réseaux sociaux. Postée il y a un mois et vue à 4 millions de reprises, elle montre un dépassement dangereux entre deux camions, sur la RN 7, entre Moulins et Varennes-sur-Allier.

Le routier effectue un dépassement d'un autre camion, en franchissant la ligne blanche, roulant sur les zébras et sur la voie opposée pendant de longues secondes. En face des automobilistes lui adressent des appels de phares mais le camion continue sa manoeuvre qui semble durer une éternité.

"Un véritable lynchage"

La vidéo fait le buzz et enregistre près de 9 000 commentaires. Parmi ces commentaires, plusieurs mettent en cause Régis Vernet, dont la société de transport est basée près de Lapalisse.

"Au début, quand on a découvert la vidéo, on a eu un doute et puis en vérifiant certains détails on a compris que cela n'était pas nous" explique l'entrepreneur.

"Mais les accusations se sont multipliées, à tel point que certains clients nous ont fait savoir qu'ils envisageaient de ne plus travailler avec nous, il y a un vrai lynchage" commente Régis Vernet.

Décidé à engager des poursuites contre ses accusateurs, l'entrepreneur vient de déposer plainte et confier son dossier à un avocat clermontois : "aujourd'hui la justice peut retrouver et condamner les auteurs de posts, même s'ils ont été rédigés sous couvert d'anonymat" explique Renaud Portejoie. "Il faut que tout le monde soit responsable de ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux" insiste l'avocat.