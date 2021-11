Vidéo d'une collégienne frappée à Albertville : trois mineures interpellées

Les trois mineures suspectées d'avoir agressé une collégienne à Albertville le 9 novembre dernier, ont été interpellées ce mardi. L'agression avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Trois jeunes filles mineures, soupçonnées d'avoir agressé une adolescente il y a quinze jours, près d'un collège d'Albertville, ont été interpellées ce mardi en début de matinée et placées en garde à vue. "Les trois jeunes filles sont âgées de 15 et 16 ans et elles se connaissent toutes". Les trois mineures sont scolarisées dans un autre établissement que celui de l'adolescente agressée.

Enquête pour "violences en réunion"

Le mardi 9 novembre, une jeune fille de 13 ans, victime présumée, avait été rouée de coups, au sol, par d'autres collégiennes, également mineures, près de son établissement scolaire. L'une d'elles avait filmé la scène et la vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux.

Les trois jeunes filles mises en causes sont poursuivies pour "violences en réunion sur mineur, à proximité d'un établissement scolaire", une circonstance aggravante, et "diffusion et enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité d'une personne".

La victime présumée, qui avait porté plainte, s'était vue prescrire 30 jours d'ITT par le médecin des urgences, pour un "important traumatisme psychologique", selon ses proches. La jeune fille est aujourd'hui suivie chaque semaine par le médecin scolaire et l'assistante sociale de son collège. Elle a été auditionnée une nouvelle fois vendredi dernier par les enquêteurs.