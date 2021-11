Vidéo d'une collégienne frappée à Albertville : une enquête ouverte pour "violences en réunion"

Une enquête a été ouverte après la violente agression dont a été victime une adolescente de 13 ans, la semaine dernière, à Albertville, près d'un collège de la ville, a-t-on appris ce jeudi de sources concordantes, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Les faits remontent au 9 novembre dernier. La jeune fille a été rouée de coups, au sol, par d'autres collégiennes, également mineures. L'une d'elles a filmé la scène, et la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Un acte sexuel filmé et diffusé sur Snapchat

Tout serait parti d'une première vidéo à caractère sexuel. En mai dernier, l'adolescente de 13 ans aurait été filmée, par son ancien petit ami, un jeune homme de17 ans, en train de pratiquer un acte sexuel. La vidéo tourne alors en boucle sur Snapchat. Une vidéo "non consentie", dira la jeune fille, qui décide de porter plainte. Selon nos informations, après la diffusion de ces images, elle aurait même été victime d'une tentative d'agression sexuelle, de la part d'un autre camarade du collège.

Deux mois plus tôt, l'adolescente avait changé d'établissement, mais elle reste scolarisée à Albertville. A la rentrée de septembre, elle passe en classe de 4ème... et la vidéo refait surface. La jeune fille accuse à ce moment-là des adolescentes de son ancien établissement, scolarisées en Troisième, de vouloir la provoquer. "Ne m'embêtez plus avec ça, laissez-moi tranquille !", leur fait-elle savoir. S'en suivent des échanges d'insultes, des menaces sur les réseaux sociaux.

C'est une mère d'élève qui a été témoin de la scène, elle a prévenu une surveillante

L'histoire se termine devant le collège, le 9 novembre dernier. Deux adolescentes de 15 et 16 ans la frappent, au sol, à plusieurs reprises, et une troisième filme la scène. Mais ces dernières assurent avoir elles-mêmes été agressées. L'une des mises en cause a d'ailleurs porté plainte à la gendarmerie. De son côté, la victime présumée, qui réside à Albertville, s'est vue prescrire 30 jours d'ITT. Selon ses proches, que nous avons pu contacter, elle est "psychologiquement très choquée", et "n'ose plus sortir de chez elle".

"C'est choquant de voir son enfant se faire agresser pour rien, comme ça..." (la mère de la victime présumée) Copier

Deux enquêtes en cours

Concernant la première enquête, celle pour diffusion de la vidéo à caractère sexuel, plusieurs mineurs ont été placés en garde à vue. Selon nos informations, dans ce premier volet de l'affaire, il n'y a eu pour l'instant aucune poursuite judiciaire. A la suite du règlement de comptes du 9 novembre, une deuxième enquête a été ouverte pour "violences en réunion sur mineur, à proximité d'un établissement scolaire" et "diffusion et enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité d'une personne".

Les faits ont été signalés au Rectorat et des actions de sensibilisation au cyberharcèlement vont être menées dans les deux établissements scolaires impliqués dans les prochains jours, nous a-t-on précisé.