Les Trois-Moutiers, France

Les premiers visiteurs du château de La Mothe Chandeniers ont pu profiter de son parc à l'anglaise sous le soleil samedi matin après six mois de travaux pour remettre le parc en état. C'était le premier objectif des 25 000 copropriétaires, de Dartagnans et d'Adopte un château. Car si ce projet est unique c'est qu'en 2017 le château a été racheté, en ruines, par ces 25 000 citoyens coactionnaires de plus de cent pays. Ils ont rassemblé au total 1,6 millions d'euros, un projet supervisé par Daragnans et Adopte un château.

Mais le plus dur reste à faire. Maintenant, il va falloir s'occuper des travaux du château en lui-même, "à partir de la rentrée de septembre" assure Julien Marquis, délégué général d'Adopte un château. Car il faut impérativement sécuriser le château. "La cristallisation du château, c'est à dire sa mise en sécurité et faire en sorte qu'il ne s'effondre pas plus, va se faire dans les 5 à 10 ans à venir" explique Juliens Marquis.

Prochaine étape : sécuriser le château

Il faudra aussi que les 25 000 copropriétaires se mettent d'accord sur l'avenir du château : laisser une partie de la végétation qui se trouve à l'intérieur, rendre accessible la cour, les chambres, autant de décisions qui prendront du temps. Pour Julien Marquis,"il y a une vraie volonté de notre part d'ouvrir le château au public".

Un nouveau château, où nous serions plus des chevaliers cette fois

Normalement, le château devrait être accessible au public dans le courant de l'année 2019. En attentant le parc du château, qui l'entoure, est visitable du mercredi au dimanche tout l'été. Et pour les personnes déçues de ne pas avoir prendre un part dans le château de la Mothe Chandeniers, un nouveau projet se prépare selon Julien Marquis, "un nouveau château, où nous serions plutôt des chevaliers cette fois". Le projet sera dévoilé fin août.