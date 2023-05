Défilé nationaliste en Haute-Savoie : le parquet d'Annecy ouvre une enquête préliminaire

La police confirme la tenue de cette manifestation non autorisée

Le parquet d'Annecy confirme ce jeudi à France Bleu Pays de Savoie l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "organisation d'une manifestation non déclarée", après le défilé nationaliste de mardi soir dans les rues d'Annecy. L'ouverture de cette enquête fait suite au signalement du préfet de Haute-Savoie au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Mardi soir, vers 22h, un défilé nationaliste, rassemblant une quarantaine de militants d'extrême droite, pour certains cagoulés, avait été organisé dans le centre-ville d'Annecy, dans la rue Carnot, avec pour point de départ et de retour la place des Romains. Les images du défilé ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux.

"Incitation publique à la haine et à la violence"

"Ce rassemblement n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des autorités publiques, raison pour laquelle il n'a pu être interdit au préalable", avait précisé jeudi la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué, avant d'ajouter : "les risques que ce rassemblement donne lieu à une incitation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination, constituant un délit passible de sanctions pénales, auraient pu justifier une interdiction de manifestation".

Contrôles d'identité sur les participants

Comme le prévoit la loi, les policiers ont effectué mardi soir "des contrôles d'identité sur les participants" et relevé "les signes distinctifs et banderoles qu'ils arboraient". Des éléments qui ont été transmis au procureur de la République d'Annecy, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, et ont donc conduit à l'ouverture de l'enquête.

Toute manifestation sur la voie publique doit être déclarée, et en cas de manquement, les organisateurs s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 75.000 euros d'amende, rappelle la préfecture.