VIDÉO - De nouvelles armes en janvier pour la police municipale de Nîmes

La ville de Nîmes équipe sa police municipale. 12 pistolets à impulsion électrique (PIE) - communément appelés Taser - et 10 lanceurs de balle de défense (LBD). Des armes non-létales qui seront réservés aux unités d'appui soirée et tranquillité publique de nuit. Coût de cet armement avec deux motos en plus, 176.000 euros. Un investissement nécessaire indique la ville où les policiers municipaux sont parfois des cibles. Finalité : permettre aux agents "_de se défendre mais de ne plus reculer devant les agression_s" dans le cadre stricte de la légitime défense. LBD et PIE seront déployées mi-janvier

"Protéger les personnels."

Aux pistolets automatiques, bombe lacrymogène et bâton de défense - le tonfa - que détiennent déjà les policiers municipaux s'ajoutent, LBD (lanceur balle de défense) et PIE (pistolet à impulsion électrique). Un nouvel armement notamment le lanceur de balle de défense soumis à formation préalable. Dans un contexte de "violences accrue lors des interventions" - même les plus banales - maîtriser un individu se dégager d'une situation difficile à l'aide de ces armes dites intermédiaires, non-létales est "une nécessité, mais dans le cadre strict de la légitime défense", dit Thierry Razigade, le directeur de la police municipale de Nîmes.

18 agents blessés en service depuis le début de l'année, 51 l'année précédente.

La police municipale de Nîmes, souvent primo-intervenante n'échappe pas aux "jets de projectiles, tirs de mortiers ou violences exacerbées" explique Richard Schieven, adjoint délégué à la sécurité, justifie le recours à cet armement supplémentaire. Un investissement important pour la municipalité : 150.000 euros pour les LBD et les PIE, auxquels s'ajoutent deux motos. "Cinq en tout désormais pour une équipe de neuf motards" conclue-t-il. Toujours primo-intervenante, la PM nîmoise a compté 18 blessés sur la voie publique depuis le début de l'année, 51 en 2020.

