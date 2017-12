Dix mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer : un policier des Lilas, en Seine-Saint-Denis a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour avoir frappé un homme à terre. Des violences qui avaient été filmées et diffusées sur Internet au mois de mai.

Un policier a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour des violences filmées et diffusées sur Internet, par un passant, au mois de mai dernier. Il écope de dix mois de prison avec sursis et de deux ans d'interdiction d'exercer. Il devra aussi verser 2500 euros au plaignant. Son collègue, jugé pour non assistance à personne en danger, a, lui, été relaxé.

Une peine moins lourde que les réquisitions du procureur

A l'audience, le 20 novembre dernier, le procureur avait requis six mois de prison ferme à l'encontre du policier auteur des coups. "J'ai honte pour notre police" disait-il lors de ses réquisitions. Le policier avait reconnu avoir donné plusieurs coups de pieds à un homme, au sol, devant un restaurant kebab des Lilas, dans la nuit du 26 au 27 mai.

La peine prononcée est moins lourde que les réquisitions et à la sortie de la salle d'audience, Elvis, l'homme qui a porté plainte, n'a pas caché pas sa déception. "J'aurais aimé une sanction exemplaire pour prévenir les autres forces de l'ordre, qui ne sont pas toutes pareilles, je ne les mets pas tous dans le même lot, mais là je suis vraiment déçu" lâche-t-il.

Il faut faire des vidéos, c'est ce qui ressort de cette audience"

"Naturellement on peut se réjouir de la déclaration de culpabilité" assure de son côté son avocate, Louise Tort. "La vidéo, le fait d'avoir filmé ces faits-là a été déterminant : il faut faire des vidéos, c'est ce qui ressort de cette audience" assure-t-elle par ailleurs. Mais elle reconnaît éprouver un "sentiment mitigé" au regard des peines prononcées.

Un autre policier du même commissariat aussi condamné

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Bobigny a aussi condamné un autre policier du même commissariat des Lilas. L'audience s'était déroulé le même jour que pour les faits précédents et le fonctionnaire écope de trois mois de prison avec sursis et deux mois d'interdiction d'exercer pour avoir frappé de deux coups de poing un lycéen qui se déplaçait avec des béquilles lors d'un contrôle en septembre 2016. Les faits avaient aussi été filmés