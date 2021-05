VIDÉO - Découvrez les "5 ponts", village innovant au cœur de l'Île de Nantes

Au cœur de l'Île de Nantes, après trois ans de travaux, le "village solidaire des 5 ponts" ouvre ses portes en juin. Un éco-quartier construit autour de l'idée de mixité sociale et dont le caractère innovant a été récompensé par l'Union européenne.

À deux pas du futur CHU, le "village solidaire des 5 ponts" est sorti de terre en l'espace de 3 ans, sur l'Île de Nantes. Il va prendre vie à partir de juin, avec l'arrivée des premiers habitants.

Au centre, un pôle d'accueil et d'insertion

L'organisation du lieu a pour but l'intégration plus facile des personnes en situation de précarité : les occupants du centre d'accueil d'urgence pour sans-abris, au cœur du quartier. Autour, gravitent des logements - sociaux ou non - mais aussi un marché, un café, une place, des fermes urbaines.

Le caractère innovant et social du projet a séduit l'Union européenne : le dossier déposé par la ville a été reçu et une subvention de 5 millions d'euros a été obtenue. Elle a permis de financer une partie des 22 millions d'euros nécessaires ; le reste provient majoritairement du bailleur (CDC Habitat), puis des collectivités locales.