VIDEO - Déjà 90 départs de feux de forêt en Dordogne cette année

Chaque année, les sapeurs-pompiers de la Dordogne interviennent pour pas moins de 300 départs de feux. Cette année encore, ce début de saison est particulièrement propice au feu. Équipés de nombreux appareils de lutte contre ces incendies et appuyés par la Sécurité Civile, les pompiers disposent de 70 engins.

Le printemps, une saison inflammable

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le printemps est une saison très dangereuse en termes de feux de forêt. Tout d'abord, les végétaux eux même sont facilement inflammables : la sève n'est pas encore montée dans les arbres et les plantes et le gel de cet hiver a participé à leur assèchement. Par ailleurs, les arbres et les branches morts l'année précédente sont très secs. En plus de ce facteur déjà propice au feu, ce printemps 2021 est particulièrement venteux. Un cocktail parfait, donc, pour qu'un départ de feu prennent rapidement de l'ampleur.

Les forêts de Dordogne propices au feu

Dans le département, la forêt représente 45% du territoire. Comme l'explique Philippe Flamant, chef du groupement sud des pompiers de la Dordogne : "très souvent ce sont des forêts liées à de la déprise agricole, donc une forêt pas forcément très entretenue [...] les risques de propagation sont très forts".

Retrouvez l'interview en vidéo de Philippe Flamant, chef du groupement sud des Sapeurs-pompiers de la Dordogne :