VIDEO : démonstration impressionnante des sauveteurs de Saint-Mandrier-sur-Mer

Ce samedi, dans le cadre de la fête de la mer et des littoraux, la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) de Saint-Mandrier-sur-Mer a réalisé une opération de sensibilisation à la noyade au large de la plage des Sablettes à la Seyne-sur-Mer.

Après une année 2020 très mouvementée pour les sauveteurs en mer, malgré le confinement, la saison estivale 2021 s'annonce elle aussi compliquée. L'année dernière, la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) de Saint-Mandrier-sur-Mer a mené à bien une soixantaine d'interventions. Depuis juin, elle en a déjà fait une dizaine.

Les sauveteurs de Saint-Mandrier-sur-Mer contactent par radio l'hélicoptère pour assurer l'intervention © Radio France - Paul Tilliez

Dans le cadre de la troisième édition de la fête de la mer et des littoraux, les sauveteurs ont réalisé, ce samedi, une démonstration pour sensibiliser le public aux risques de noyade.

Christophe, plongeur d'hélicoptère de la marine nationale, joue la victime pour l'exercice © Radio France - Paul Tilliez

Devant le public massé sur la plage des Sablettes à la Seyne-sur-Mer, un plongeur se jette à l'eau, dans le rôle de la victime. En moins de deux minutes, un bateau alerte par radio un hélicoptère qui hélitreuille le plongeur. Une fois sorti de l'eau, il est déposé sur la vedette, où il est pris en charge par l'équipage.

Opération réussie pour le patron de la SNSM de Saint-Mandrier, Stéphane Tota : "On intervient pour tous les accidents au-delà de 300 mètres : bateaux, paddles, planches à voile, des nageurs parfois qui s'aventurent un peu loin. [...] Ici, l'objectif c'est de nous faire connaître, de montrer ce qu'on fait et de rappeler qu'on est bénévoles et qu'on est disponibles 24h/24, toute l'année, pour aller sauver des vies."

Si les conditions météorologiques ou l'endroit où se trouve la personne à secourir compliquent l'intervention des sauveteurs, il y a certains réflexes essentiels à adopter selon Stéphane Tota : "La plupart des gens utilisent leur téléphone portable en cas de besoin. Le problème, c'est que plus on s'éloigne des côtes, plus le réseau diminue, la batterie aussi. La radio VHF, c'est un moyen sûr d'avoir les secours rapidement. Une radio, ça coûte _cinquante euros_, la vie ça n'a pas de prix."

À peine arrivé, l'équipage repart pour remorquer un bateau en panne au Cap Garonne © Radio France - Paul Tilliez

En cas d'urgence, et si vous n'avez pas de radio, il faut composer le 196 sur son téléphone pour alerter les secours.