VIDEO - Des pilotes professionnels simulent un accident entre une voiture et une moto

A Bagnols-sur-Cèze (Gard), vient de se tenir une première en France ce jeudi après-midi. Le "pilote professionnel du risque automobile" Pascal Dragotto et son équipe ont réalisé une performance inédite, dans le quartier des Escanaux. Ils ont simulé un accident entre une voiture lancée à 50 km/h et une moto, dont le pilote conduit sur la roue arrière et .. sans casque. A la place du pilote : un mannequin de 60 kilos. Il s'agit évidemment d'une action pour sensibiliser et lutter contre l'insécurité routière.

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Des rodéos, des courses sauvages, y sont régulièrement organisés illégalement.