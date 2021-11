VIDÉO - Des dealers du 10e arrondissement de Marseille font leur pub sur internet

Comme pour vendre une quelconque marchandise, rendez-vous sur internet. La technique n'est pas nouvelle, mais c'est un exemple de plus qui fait réagir dans le 10e arrondissement de Marseille, dans les quartiers sud. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux où on y voit des dealers de la cité Château Saint-Loup faire la promotion de leur marchandise : adresse du lieu traverse Chante-Perdrix, horaires d'ouverture, liens pour contacter les vendeurs.

Tout a été pensé pour séduire le client : des images par drone où on se promène dans la cité et les cages d'escaliers, musique rap, présentation de la marchandise. Fautes d'orthographe en prime, les vendeurs assurent même « un accueil chaleureux » aux clients et un service continu toute la semaine. Sur les réseaux sociaux, les clients peuvent suivre en direct l'état des stocks et passer commande. Des messages avec photo de la cocaïne disponible sont encore postés ce jeudi soir.

Rap, drône : tous les codes de la publicité grand public

L'un des policiers qui a découvert ce clip sur internet s'étonne auprès de France Bleu Provence de tous les codes de la publicité qui ont été utilisés par les dealers, sans complexe et sans chercher à se cacher. Mise à part les images finales mettant en scène une exécution choquante sous forme de réglement de compte, le clip prête à sourire est est "même plutôt séduisant" selon ce policier. "C'est plutôt très bien fait", constate un policier marseillais.

La vidéo circule à grande échelle depuis 48 heures et les enquêteurs cherchent à identifier les individus sur la vidéo.

Ce jeudi 11 novembre, plusieurs liens pour contacter les vendeurs ne sont plus actifs, mais la vidéo est encore présente sur Telegram par exemple et a été déjà vue plus de 21.000 fois sur Twitter. Ce qui fait réagir. La députée LREM des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis dénonce ces "délinquants qui tiennent en otage les habitants de ces quartiers et pourrissent littéralement la vie de nombreux marseillais."

"Un sentiment d'impuissance totale"-Philippe Yzombard, président des comités d'intérêt de quartier du 10e arrondissement

La réaction est indentique du côté des habitants. "Il y a un sentiment d'impuissance totale", rapporte le président des comités d'intérêt de quartier du 10e arrondissement. Le représentant des habitants du secteur raconte que depuis plusieurs mois ce sont des "flyers qui sont distribués directement dans les boîtes aux lettres" pour faire connaître les tarifs de la drogue. Selon lui, la situation s'est agravée depuis un an et demi et le début de la crise du Covid. Désormais, "comme dans les quartiers nord" le trafic de drogue professionnalisé "émerge dans des quartiers qui étaient relativement épargnés" ces quartiers sud. Par exemple, les jeunes guetteurs sont à l'entrée de la cité, "des barrières nous empêchent de passer, des contrôles sont effectués à l'entrée et nos coffres fouillés". Cet habitant du 10e arrondissement reconnait que les forces de l'ordre interviennent régulièrement mais que "cela ne suffit pas". Selon lui, c'était "plus efficace quand les CRS restaient plusieurs jours sur place".

D'après les informations recueillies par France Bleu Provence, les CRS devraient intervenir ces prochaines heures dans la cité Château Saint-Loup.