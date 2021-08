VIDEO : Des habitants de Vivonne n'en peuvent plus des vols dans les cimetières

A Vivonne, des familles s'inquiètent de la recrudescence de vols dans le cimetière de Nouzillon. Pas celui situé en centre-ville, mais le nouveau comme on dit dans la commune, plus à l'écart, sur la route d'Iteuil. Danièle Honoré a perdu son mari le 6 juillet dernier d'un cancer contre lequel il s'est battu pendant deux ans. Et comme si sa peine ne suffisait pas, cette habitante de Vivonne a vu l'emplacement de son mari au colombarium dépouillé peu à peu de ses fleurs et de ses objets d'ornements. La commune reconnaît qu'elle a eu d'autres plaintes de familles dans ce cas. Des familles qui ne comprennent pas qu'on puisse "voler les morts". Pour elles, ces "pillages" sont de vrais traumatismes.

"Ca ajoute à ma peine. Non seulement, je pleure d'avoir perdu mon mari, mais de savoir qu'on le dépouille de touts alors qu'il est là-dessous, c'est affreux", confie Danièle.

Un garde et des rondes régulières

Certaines familles ont demandé à fermer le cimetière mais l'équipe municipale n'y est pas forcément favorable. La maire Rose-Marie Bertaud s'en explique.

Pour moi, on doit pouvoir se recueillir sur la mémoire des siens quand on le souhaite."

L'élue précise cependant qu'au 1er juillet la municipalité a recruté un "garde particulier" chargé de faire des rondes dans les deux cimetières de la commune, et ce, de jour comme de nuit.

Caméras ou puces GPS dans les pots de fleurs ?

Par ailleurs et en accord avec les gendarmes, la ville réfléchit à d'autres solutions comme par exemple la mise en place de caméras de surveillance ou de puces GPS dans les pots de fleurs. Danièle Honoré, déjà orientée sur cette piste par la gendarmerie s'est déjà renseignée :

"Une puce GPS, on en a trouvé sur internet à 35 euros. donc on va investir oui".

La famille Honoré n'en peut plus de ne pas pouvoir décorer l'emplacement du défunt. "Ils ont même volé la petite ancre marine qu'on avait mis là parce-que mon mari aimait la mer", explique Danièle avant de préciser que son mari était breton."

Dans la Vienne, des traceurs GPS placés dans des pots de fleurs ont déjà permis de retrouver des pilleurs de cimetières à Chauvigny en 2019 ou encore à Neuville-de-Poitou en février 2021.