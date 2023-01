VIDÉO - Des militants du groupe Dernière rénovation aspergent de peinture un nouveau bâtiment ministériel

Après Matignon et Bercy, des militants du groupe écologiste Dernière Rénovation ciblent le ministère de la Transition écologique. Ils étaient trois, âgés de 23 à 37 ans, ce vendredi matin, à asperger de peinture orange la façade du bâtiment.

Tous les trois ont été interpellés rapidement après leur action. Mercredi et jeudi, ce sont les façades de Matignon et du ministère de l'Economie qui ont été recouvertes de peinture orange. Les militants du groupe "Dernière rénovation" dénoncent "l'action climatique de façade du gouvernement", alors que la justice avait donné jusqu'au 31 décembre 2022 à l'Etat pour agir de manière plus décisive sur le plan climatique