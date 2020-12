VIDÉO : Des Nîmois des rues Daudet et Varanda demandent des caméras de vidéosurveillance

Depuis plusieurs mois, l'insécurité grandit dans les rues Daudet et Varanda, près du quartier Richelieu à Nîmes. Les incendies se multiplient et les habitants veulent l'installation de deux caméras de vidéosurveillance pour protéger ces rues.

"On se demande si la suite c'est que quelqu'un soit incendié chez lui", s'alarme une habitante des rues Daudet et Varanda à Nîmes. Dans ce secteur à la limite du quartier Richelieu, les incendies se multiplient depuis cet été. Et leur rythme s'accélère : il y en a eu deux en l'espace de cinq jours la semaine dernière.

Au départ il s'agissait de feux de poubelles ou de matelas, mais désormais ce sont les véhicules qui brûlent. Jusqu'à ce qu'on frôle la catastrophe vendredi 27 novembre : en pleine nuit, un feu de voiture s’est propagé à un compteur de gaz et a menacé une maison habitée par une personne âgée.

"La peur perdure, au moindre bruit on est en alerte, témoigne une riveraine. Et les stigmates des feux partout dans la rue nous rappellent sans cesse que le quartier devient dangereux."

"On a tous programmé une façon de sortir de nos maisons" en cas d'incendie - une habitante

Un trafic de drogue

Avec ce dernier incendie, un palier de trop vient d'être franchi pour les habitants qui ont déjà vu leur qualité de vie se dégrader à grande vitesse en quatre ans. Tout commence avec l'installation d'un nouveau locataire dans la rue, racontent-ils. Avec lui, les nuisances et incivilités de toutes sortes débarquent dans le quartier. Un trafic de drogue s'installe sous leurs fenêtres. "La rue est jonchée de détritus, de bouteilles cassées, de cartouches de protoxyde d'azote...", relate une mère de famille.

"J'ai demandé à mes enfants de ne plus passer rue Daudet, c'est trop dangereux!" - une habitante

Depuis quelques mois, les patrouilles de police sont plus fréquentes et la BAC est intervenue deux fois, reconnaissent les habitants. Néanmoins, cela reste insuffisant selon eux dans la mesure où l'insécurité s'accélère. Un collectif de riverains est en cours de création pour donner plus de poids à leurs revendications : en premier lieu l’installation de deux caméras de vidéosurveillance dans les rues Daudet et Varanda.

Une voiture calcinée rue Daudet à Nîmes. - Collectif de riverains

Stigmates de l'incendie du 27 novembre rue Daudet à Nîmes. - Collectif de riverains