VIDÉO - Des policiers municipaux agressés à Marseille se font voler leurs vélos

Les faits remontent au 15 mai, dans le centre-ville de Marseille. Sur les images on voit des policiers municipaux contrôler un homme dans la rue. Quand des jeunes s'approchent et menacent les fonctionnaires contraints de fuir, en abandonnant deux vélos, retrouvés cassés dans une poubelle.

Insultés et agressés, les policiers municipaux marseillais ont dû abandonner leurs vélos retrouvés plus tard dans une poubelle. (Photo d'illustration)

Alors que les policiers nationaux manifestent ce mercredi devant l'Assemblée nationale à Paris pour demander des peines plus sévères contre les auteurs de violences envers les forces de l'ordre, à Marseille une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des policiers municipaux agressés par un groupe de jeunes.

Insultes, sifflets, jets de projectiles

Selon le site Actu17 les faits remontent au samedi 15 mai, quartier Noailles dans le centre-ville de Marseille. Tout serait parti d’un banal contrôle en pleine rue. Un homme sans masque refuse et se montre alors virulent. Des renforts sont demandés par les policiers municipaux. Quand des jeunes s'approchent au cri de "cassez-vous !". Les fonctionnaires, sifflés, insultés et menacés dans cette rue étroite, sont alors contraints de fuir. Dans leur course, les policiers municipaux doivent abandonner deux vélos. A la fin de la vidéo qui dure moins d'une minute, on peut voir des individus sauter sur les engins. Les vélos seront retrouvés plus tard dans une poubelle.