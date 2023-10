VIDÉO - Des porcelets claqués au sol, castrés "à vif"... L214 dénonce les pratiques d'un élevage marnais

La vidéo dure un peu plus d'une minute. Une minute d'images montrant des porcelets claqués au sol pour être abattus et castrés "à vif" selon L214 qui dévoile une nouvelle enquête choc ce mercredi 4 octobre. Des images qui ont été tournées cette année, entre mai et septembre, au sein de l'élevage GAEC Les Grandes Vignes, à Corbeil, dans le sud de la Marne, assure l' association de défense des animaux.

Dans cet élevage marnais qui compte environ 4.000 animaux, les conditions de vie sont insalubres. L'association dénonce "cette truie et ce porcelet qui présentent une descente d’organes, ces nouveau-nés en détresse, ou ce porcelet étouffé sous le corps de sa mère." Les images nous dévoilent des coups de truelle portés aux truies afin de les faire se lever. "Certains porcelets claqués sont dévorés par des chats qui errent dans les couloirs de l’élevage", décrit L214.

"Ce sont des pratiques qui sont totalement illégales", s'insurge Sébastien Arsac, cofondateur de L214, directeur du pôle enquête. "La castration à vif sans antidouleur est interdite depuis janvier 2022. La coupe des queues de façon routinière est interdite depuis 2003. Et l'on voit que dans cet élevage, tous les cochons, à tous les âges, ont la queue coupée, donc elle est faite systématiquement."

Plainte pour sévices graves

Concernant le claquage, "la mise à mort des animaux par percussion sur le sol pourrait être autorisée pour des animaux qui ne sont pas viables. Or, ici ce n'est pas le cas, ce sont des abattages de confort pour une question de rentabilité économique, ce qui est totalement interdit", poursuit le militant. Son association a déposé plainte ce mercredi auprès du procureur de la République de Châlons-en-Champagne pour sévices graves et mauvais traitements sur animaux. Une plainte qui "va être étudiée", nous a confirmé le parquet.

L214 a porté plainte contre cet élevage situé à Corbeil dans le sud du département.

"Des images très choquantes"

Cet élevage, dont nous n'avons pas réussi à joindre le gérant, dépend de la coopérative Cirhyo, l’un des leaders français du marché du porc. Il fournit aussi bien des artisans bouchers que la très connue marque Herta. "Des images très choquantes", reconnaît la responsable qualité et communication de Cirhyo, Fanny Dumet, mais "partielles, au service d'une volonté de l'association d'abolir l'élevage". Il appartient selon elle aux services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de dire si l'éleveur respecte ou non la loi.

Une inspection a été ordonnée par le préfet de la Marne "pour vérifier les conditions de fonctionnement prévues par la réglementation en vigueur pour ce type d’élevage", nous indique la préfecture. Et précise qu'en cas de non-conformités, "des suites administratives et/ou pénales seront être mises en œuvre".

De son côté, L214 en appelle directement au ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, pour qu'il interdise le claquage des porcelets et toute forme de castration.