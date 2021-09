VIDEO - Deux gendarmes sauvent une automobiliste prise au piège dans sa voiture à Nîmes

Les faits se sont produits ce mardi vers 12h30 avenue Pierre Gamel à Nîmes dans la ZAC du mas Carbonel. Une automobiliste est prise au piège par les pluies diluviennes. Laura, 22 ans, est aide à domicile. Très vite, son véhicule est encerclé par plus d'un mètre d'eau. La jeune femme est bloquée à l'intérieur. Deux gendarmes, qui se trouvent dans le secteur, interviennent et se jettent à l'eau. "Nous avons laissé nos armes de côté et nous nous sommes portés à hauteur du véhicule" affirme Franck Delenat, qui commande la brigade territoriale autonome de Nîmes.

J'étais bloquée dans ma voiture. L'eau montait encore et encore. Je n'étais plus maître de mon véhicule. Heureusement les gendarmes sont venus à mon secours. Grâce à eux, je suis encore ici - Laura, l'automobiliste

"On progresse assez difficilement jusqu'à sa voiture, je me porte en premier sur le véhicule, mon collègue derrière moi organise une chaîne humaine pour protéger notre intervention, raconte sur FB Gard Lozère l'adjudant Franck Delenat. Les deux gendarmes sont alors complètement encerclés d'eau. "Je paniquais, j'étais vidée", confie Laura.

Au bout d'un moment, elle finit par débloquer la vitre. Mais je ne parviens toujours pas à ouvrir la portière. Mon collègue se porte à mon niveau, on ouvre la porte arrière et ça crée un appel d'eau dans la voiture - Franck Delenat

Une intervention périlleuse avec beaucoup de courant

Son complice, le maréchal des logis-chef Yohann Legaud, garde son sang-froid. "Heureusement, elle a enlevé rapidement sa ceinture de sécurité, ça lui a permis de ne pas être complètement bloquée".

Ils sont venus à la nage pour moi. Ils me disaient de taper, d'essayer d'ouvrir les portes. Par miracle, la fenêtre de ma voiture s'est ouverte - Laura, encore sous le coup de l'émotion

"Elle est paniquée (..) On la prend, je rentre dans l'habitacle", raconte ensuite le maréchal des logis-chef Yohann Legaud, "je la saisis sous les aisselles pour la ramener, la plaquer contre moi, pour pouvoir me mettre en planche et la mettre sur moi, avant de la ramener sur le bord et on l'extrait alors par la fenêtre" poursuit l'adjudant Franck Delenat. "On l'a ensuite sécurisée ensemble, en la portant dans nos bras. On retourne difficilement vers le salon de coiffure, où nous attend la chaîne humaine".

"Ce sont plus que des héros, ils risquent leur vie pour vous" conclut Laura qui s'est depuis rendue à la brigade pour remercier les gendarmes.