VIDÉO - Disparition d'un saisonnier à Méribel : sa sœur lance un appel sur les réseaux sociaux

Maël Briand n'a toujours donné aucun signe de vie depuis deux semaines (depuis le 19 janvier dernier). Ce saisonnier de Méribel a mystérieusement disparu. Originaire de Rennes, sa famille se dit très inquiète. Dans une courte vidéo publiée ce mercredi 1er février sur Facebook , sa sœur Yaëlle Briand, lance un appel à l'aide. "Avec mon père, nous n'arrivons plus à dormir, on ne sait plus où chercher, on ne sait plus qui appeler, un appel à témoins a été lancé, c'est la raison pour laquelle je lance cette alerte sur les réseaux sociaux, car il parait qu'elles peuvent faire des miracles", explique la voix dans la vidéo.

Où en est l'enquête ?

Une pelle à neige à la main, Maël Briand (23 ans, 1m85) est capté une dernière fois, à pied, sur un rond-point de Méribel, par une caméra de vidéosurveillance à 7h40 le vendredi 20 janvier, selon ses proches. Depuis, plus rien, aucun signe de vie. Sa famille imagine le pire. Dans la nuit du jeudi au vendredi, une collègue l'aurait déposé devant un bowling, mais il n'y serait pas rentré. Cette même nuit, il envoie un SMS à un ami en Bretagne, dans lequel il confie se sentir en danger. Et la famille pense alors que cette pelle, dans la main de Maël, était peut-être pour se défendre de ce danger.

Une battue avec des habitants

"Plus les jours passent et plus je me dis que ce n'est pas une disparition comme on a l'habitude d'en voir, mon frère n'est pas du genre à dire qu'il est en danger, il n'a jamais crié de sa vie -je suis en danger-, à part là", explique sa sœur, Yaëlle Briand, contactée par France Bleu Pays de Savoie. Elle compte venir en Savoie en début de semaine prochaine, avec d'autres membres de sa famille, et organiser une battue avec des habitants de Méribel pour tenter de le retrouver.

D'importants moyens de gendarmerie ont déjà été mobilisés (hélicoptère, équipe cynophile), sans succès pour l'instant. Les recherches se poursuivent. L'appel à témoins est toujours en cours. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Moûtiers au 04.79.24.00.15.