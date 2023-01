VIDÉO - Disparition de Leslie et Kevin : "On ne mange plus, on ne dort plus depuis deux mois"

Patrick Hoorelbeke et Emilie Cardré attendent depuis deux mois des nouvelles de Leslie

Deux mois. Deux interminables mois que les proches de Leslie et de Kevin n'ont plus de nouvelles du jeune couple, portés disparus avec leur chien Onyx dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Une disparition inquiétante qui a débouché le mois dernier sur l'ouverture d'une information pour enlèvement et séquestration. Excluant ainsi tout départ volontaire. L'affaire est désormais dans les mains d'un juge d'instruction du pôle criminel du parquet de Poitiers.

Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, ont-ils été enlevés ? Sont-ils retenus quelque part comme l'espèrent encore leurs parents ? Sont-ils morts ? Les gendarmes enquêtent sans relâche et à l'écart du tourbillon médiatique pour faire éclater la vérité.

"On a le sentiment d'être sur une corde raide"

Deux mois jour pour jour après avoir échangé pour la dernière fois par SMS avec Leslie, son père Patrick, et sa belle-mère Emilie, nous ont reçus dans leur corps de ferme à Thairé, près d'Aigrefeuille-d'Aunis (Charente-Maritime). Entre doutes et espoirs, ils se confient avec pudeur et courage à France Bleu La Rochelle.

