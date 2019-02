VIDEO - Disparition à Paris : l'appel à l'aide de la maman de Jean-Noah, autiste

Paris, Île-de-France, France

Jean-Noah, 17 ans, autiste, a disparu. Le jeune homme n'a pas donné de ses nouvelles depuis le 23 janvier 2019. Sa famille, très inquiète, lance un appel sur France Bleu Paris.

L'adolescent n'est pas autonome

Camille, la maman de Jean-Noah, explique que le jeune homme a piqué une crise et qu'il a quitté le domicile familial, dans le 13e arrondissement de Paris. A ce jour, il n'a pas repris contact avec sa famille. Elle indique qu'elle ne sait plus comment faire. La brigade des mineurs a été contactée. La famille a cherché partout. Jean-Noah reste introuvable.

L'appel de la maman de Jean-Noah

La maman a décidé de lancer un appel sur France Bleu Paris. "Je fais appel à tout le monde" dit-elle. "Faites attention autour de vous. Si vous voyez un adolescent qui est arrêté dans son coin, qui est caché quelque part, appelez-le par son prénom. Il s'appelle Jean-Noah. Il a des difficultés pour se nourrir. Il n'est pas autonome."

Aidez-moi ! " - la maman

Je n'arrive plus à dormir, confie Camille, complètement désespérée. Elle pense, sans expliquer pourquoi, avec juste un pressentiment de mère, que son fils est sorti de Paris.

"Aidez-moi à retrouver mon fils" supplie-t-elle., "_Tout ce que je veux, c'est que mon fils revienne à la maison. Je veux qu'on m'aide à le retrouver parce qu'_on ne peut pas chercher un adolescent autiste comme on chercherait un autre adolescent de 17 ans, ce n'est pas possible. Il est différent".

Jean-Noah est parti sans son classeur qui lui permet de communiquer

Jean-Noah fait 1,70 m. Le jour où il a disparu il avait un t-shirt bleu marine de Noël, un jean noir et une paire de baskets blanches et rouges de marque Zara. Depuis, précise la famille, il a pu changer de vêtements. Il était sans manteau et on lui en a peut-être donné un. Il n'avait pas son sac à dos où se trouve son classeur qui l'aide à communiquer.

Appelez-le par son prénom et faites une photo" - la maman

Si vous croisez la route du jeune homme, sa maman vous demande de le prendre en photo et de l'appeler par son prénom. "Et dites-lui que sa maman le cherche, que son petit frère veut qu'il revienne à la maison", ajoute la maman très émue.

Si vous avez des informations qui pourraient permettre de le localiser, contactez l'Etat-major de la Police Judiciaire de Paris à ce numéro vert 0800 00 27 08 ou sur l'adresse mail : pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.