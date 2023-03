VIDÉO – Double assassinat de Pouyastruc : les images de l'intervention de la Guardia Civil

La Guardia Civil espagnole publie ce lundi les images de l'intervention en hélicoptère qui a permis d'évacuer le corps retrouvé ce dimanche 19 mars vers midi par un chasseur, près de Jaca de l'autre côté des Pyrénées, dans la zone de la Peña de Oroel (Aragon). C'est là que les autorités recherchaient depuis huit mois Cédric Tauleygne, principal suspect du double assassinat d'Aurélie Pardon, son ex-compagne, et de l'homme avec qui elle entretenait une liaison , Gabriel Fourmigué, tous deux enseignants dans un collège de Tarbes.

"Tout laisse à penser" qu'il s'agit de Cédric Tauleygne, mais les analyses doivent le confirmer

Des analyses ADN et une autopsie sont en cours pour confirmer si ce corps retrouvé près d'un casque de moto et d'un sac , est bien celui de Cédric Tauleygne. Dans un communiqué, la Guardia Civil indique qu'au vue des "équipements retrouvés près du cadavre [casque de moto, sac, téléphone et son chargeur, munitions...] tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir du Français disparu depuis le 4 juillet dernier". L'autopsie doit encore le confirmer.

L'intervention de la Guardia Civil ce dimanche midi en Aragon. © Radio France - © Guardia Civil Espanola

Dans ce même communiqué, accompagné de deux photos, la Guardia Civil explique avoir été appelée par un chasseur ce dimanche vers midi. Celui-ci signalait la découverte d'un cadavre, pendant une battue, en aval du Monte Peña de Oroel. Un lieu escarpé où les policiers ont dû monter à pied, suivis de l'hélicoptère de l'unité aérienne de la Guardia Civil et des secours en montagne. Après avoir enlevé le corps, les agents l'ont évacué à l'hôpital de Huesca, où les analyses ADN et l'autopsie doivent avoir lieu.