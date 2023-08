VIDÉO - L'hélicoptère "Écureuil 64", indispensable auxiliaire pour sauver des vies en mer

Couleur bleu roi floqué du drapeau tricolore, "Écu 64" était en mission ce mercredi 16 août. L'hélicoptère d'intervention de la gendarmerie Nationale Écureuil 64, basé à Biarritz au Pays Basque, s'est rendu en matinée au large de la plage de Labenne dans le département voisin des Landes. Trente kilomètres parcourus en quelques minutes par un appareil destiné aux secours en mer et en montagne. La période estivale est très chargée pour son équipage de trois militaires, qui en cette belle journée a effectué une opération d'entraînement pour les CRS.

Interventions en mer et en montagne

Une séance d'hélitreuillage grandeur nature par mer calme et grand soleil. Sorte de piqûre de rappel pour des policiers en charge de la sécurité des plages depuis le début de la saison, et qui sont régulièrement amenés à récupérer des nageurs en difficulté. Pendant toute la période de la haute saison, Écureuil 64 est capable d'intervenir à tout moment sur une noyade ou sur un accident en montagne en dessous de 2000 mètres d'altitude. Au-delà, c'est la prérogative du PGHM (Pelotons de Gendarmerie de Haute Montagne). L'an dernier, lors des deux mois d'été, 40 interventions ont été effectuées, "En fait, c'est la météo qui fait l'activité, lorsqu'il y a beaucoup de houle, c'est là que nous sommes appelés" souligne l'adjudant Julien, pilote de l'appareil.

Équipage de trois militaires

Pour les CRS, (Compagnie Républicaine de Sécurité) l'appui aérien est indispensable. "Ici, nous n'avons pas de jet-ski à notre disposition, nous faisons tout avec des palmes, du coup lorsque les vagues sont trop grosses, on n'a pas le choix, nous sommes obligés d'appeler l'hélicoptère de la gendarmerie" explique le brigadier-chef Arnaud en poste sur la plage de Labenne. L'opération d'hélitreuillage s'est déroulée avec une petite dizaine de CRS. Tous à l'eau, ils ont ensuite été remontés dans l'hélicoptère grâce à un câble. C'est le mécanicien Alexandre qui fait l'interface entre le pilote et son collègue Arnaud, nageur-sauveteur de la gendarmerie, lui aussi dans l'océan au milieu des policiers.

Alexandre explique : "en fait, nous les mécanos, nous sommes les yeux des pilotes qui une fois sur zone n'ont plus de visuel". Casque-micro sur la tête, les deux hommes communiquent en permanence pour se positionner le plus à la verticale des naufragés et les remonter en toute sécurité. "Dans l'équipage, tout le monde a son mot à dire, on se met d'accord avant l'intervention pour travailler avec la même vision" insiste Arnaud, le sauveteur de la gendarmerie.

Ecureuil 64 sur son pas de départ à Biarritz © Radio France - Paul Nicolaï

Passage au dessus de Biarritz © Radio France - Paul Nicolaï

Côte basque en direction des Landes © Radio France - Paul Nicolaï

Exercice d'hélitreuillage avec les CRS au large de la plage de Labenne © Radio France - Paul Nicolaï