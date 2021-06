VIDÉO - Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans la Drôme

La scène a eu lieu à la sortie du lycée hôtelier de Tain-L'Hermitage, dans la Drôme. Emmanuel Macron sort tout juste d'une visite consacrée au monde de la restauration, alors que la 3e phase du déconfinement a lieu demain, mercredi et que les restaurants sont autorisés à rouvrir.

Emmanuel Macron s'approche du public qui l'attend derrière des barrières pour les saluer. L'homme qui se trouve en face de lui, lui prend alors le bras et le gifle en criant "Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie !", comme on peut le voir ci-dessous sur une vidéo amateure diffusée sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'un des agents de sécurité d'Emmanuel Macron a paré le coup et, selon les services de la préfecture et ceux de l'Élysée, l'homme n'a pas réussi à atteindre le président de la République et le coup n'a pas porté.

Deux personnes en garde à vue

À peine une minute après la scène, toujours dans cette même vidéo, on distingue Emmanuel Macron qui retourne saluer le public. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Un deuxième homme qui l'accompagnait a également été interpellé. Selon le procureur de la République de Valence, Alex Perrin, il s'agit de deux Drômois âgés de 28 ans. Ils n'auraient pas d'antécédents judiciaires "mais cela demande examen complémentaire" a précisé le procureur.

Jean-Luc Mélenchon a immédiatement réagi sur twitter en apportant son soutien au chef de l'État. "Cette fois-ci vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte ? Je suis solidaire du Président."