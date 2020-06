VIDÉO - Enquête ouverte pour assassinat au Chemin bas d'Avignon à Nîmes

Une enquête, confiée à l'antenne locale du SRPJ (service régional de police judiciaire) a été ouverte pour assassinat à Nîmes. Un jeune homme âgé de 21 ans a été tué d'une balle de 9mm dans la nuit de dimanche à lundi avenue De Lattre de Tassigny. Connu des services de police pour des délits mineurs, les premiers éléments (perquisition au domicile et enquête de voisinage), laissent penser à la justice qu'il pourrait être impliqué dans un trafic de stupéfiants.

Il était directement visé par le ou les tireurs

Le jeune homme a été tué d'une balle de 9mm en plein cœur, des premiers tirs mortels suivis d'autres rafales. En témoignent la quantité de douilles retrouvées près de son corps, peut-être de pistolet mitrailleur mais pas de kalachnikov. Il s'agit de rester prudent mais l’enquête laisse à penser qu'il était bien une cible et pas la victime d'une balle perdue. Les perquisitions menées à son domicile, sans en préciser la teneur, indiqueraient qu'il pourrait bien être lié à un trafic de stupéfiants au Chemin bas.

Exploitation les images de la vidéoprotection

Même si le jeune homme n'a qu'un passé judiciaire très modeste, les éléments de personnalité, recueillis sur place, étayent cette thèse. L’enquête pour assassinat se poursuit.

Après Marguerittes, Pouzilhac, Saint-Césaire et donc Nîmes, c'est la cinquième mort violente enregistrée ces derniers mois. Auparavant dans les affaires de stupéfiants (notamment pour des querelles de territoire), on se tirait dans les jambes, désormais, on vise pour tuer. Le ton est monté d'un cran dans le département.