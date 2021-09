VIDEO | Un fourgon de police attaqué aux Tarterêts à Corbeil-Essonne

Un fourgon de police a été attaqué par plusieurs jeunes dans la cité des Tarterêts à Corbeil Essonne, ce mercredi 8 septembre en fin de journée, confirme une source policière à France Bleu Paris.

Le syndicat de police Alliance 91 relaie des images impressionnantes de cette attaque dans une vidéo postée sur Facebook.

Selon le syndicats Alliance 91, des jets de projectiles et des cocktails molotov ont été lancés sur la fourgonnette de police. On voit ensuite le camion reculer et quitter les lieux. Le syndicat policier dénonce un "quotidien de violence inadmissible".

Cet épisode de violence n'a pas fait de blessés. Le calme est ensuite revenu dans la cité.

Depuis plusieurs jours, des violences urbaines enflamment plusieurs quartiers de Corbeil-Essonne à commencer par les Tarterêts, après l'interpellation musclée de deux frères jeudi dernier à la suite d'un rodéo urbain.