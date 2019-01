VIDÉO - Explosion d'un immeuble à Paris : les images spectaculaires d'un journaliste italien

Paris, France

Ce sont des images impressionnantes que le journaliste italien Valerio Orsolini a tourné juste après l'explosion au gaz qui a soufflé un immeuble de la rue de Trévise à Paris et fait trois morts et une cinquantaine de blessés.

Valerio Orsini se trouvait dans sa chambre d’hôtel, situé juste en face de l'immeuble, quand la déflagration s'est produite. Blessé légèrement à l’œil, le journaliste italien a immédiatement saisi son téléphone portable et filmé les premiers instants qui ont suivi l'explosion.

Sur ces images, on peut voir la façade de l'immeuble qui brûle encore, entendre les sirènes hurler et quelques bruits d'explosion encore retentir. Une véritable scène de guerre

Dans la rue de Trévise jonchés de débris, des carcasses de voitures soufflées et éventrées par la violence de la déflagration. On aperçoit les pompiers qui courent et tentent d'éteindre l'incendie et de porter secours aux victimes.