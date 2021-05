VIDÉO Fête de la radio : connaissez-vous votre radio dans la Manche ?

Du 31 mai au 5 juin, La Fête de la radio célèbre les 100 ans de la radio et les 40 ans de la FM. Un événement auquel France Bleu, la radio de la proximité, participe largement.

En France, la radio commence en 1921 avec l’installation en haut de la Tour Eiffel du premier émetteur français et la première diffusion radiophonique est celle d'un concert. Puis lors de la seconde guerre mondiale, la radio sera largement exploitée et se développera naturellement. A la sortie de la guerre, tous les émetteurs sont rachetées par l'État. Celui-ci conservera longtemps le monopole de la radiodiffusion. Il faudra attendre, en dehors des radios pirates, 1981 pour que les radios FM hors celles de l'état puissent émettre légalement.

Aujourd'hui, vous êtes plus de 70 000 à écouter quotidiennement France Bleu Cotentin dans la Manche.

France Bleu Cotentin : 55 ans d'activité

Radio Cherbourg, FIP cherbourg, Radio France Cherbourg, France Bleu Cotentin.... Voilà 55 ans que la radio émet à Cherbourg, depuis le 6 janvier 1966.

Tout ce qu'on a pu faire à la radio, tout ce que la radio est devenue. Excuse-moi, Philippe Noir, mais c'est grâce à toi.

La radio de Cherbourg a été portée par Philippe Noir, le technicien a installé la radio au 12e étage dans un immeuble de la Zup. Pour l'antenne : deux personnes : Philippe et un journaliste. Plus tard, l'équipe va s'étoffer : il y aura deux journalistes et deux animatrices. Philippe Le Barillier, journaliste, et Huguette Legros , animatrice, se souviennent des années 80, du soutien des élus qui évitera la fermeture de Radio Cherbourg qui deviendra FIP Cherbourg.

La radio c'était de la bidouille. On démontait les téléphones pour brancher le Nagra dessus et faire des directs.

Et le futur de la radio ? Pour Jean-Marc Pérez, l'actuel directeur de la radio, c'est "le numérique bien sûr, et aussi la radio filmée en 2023." Mais les auditeurs peuvent se rassurer : "On continuera de faire de la radio. Simplement parce qu'aujourd'hui, on voit bien, à travers tous les supports qu'on vient d'évoquer, que le support de l'image, de la vidéo, etc. renforce encore plus ce lien avec les auditeurs, les auditeurs internautes. "

9h/11h : l'histoire de France Bleu Cotentin Copier

Comment fonctionne votre radio

Gilbert Guerrand, animateur, vous propose un petit focus sur la matinale. Découvrez les coulisses de votre radio : journalistes, animateurs, accueil... La magie de la radio est ici !

Je suis le serveur dans la pizzéria. Gilbert Guerrand

A quoi ressemble une radio aujourd'hui : visite en vidéo

Anthony Raimbault, journaliste de France Bleu Cotentin, et David Durand, technicien, vous guident dans les locaux de France Bleu Cotentin, votre radio dans la Manche.