VIDÉO - Gilets jaunes : les coulisses d'une scène violente à Chambéry

Chambéry, France

Vous avez peut-être vu cette vidéo qui est devenue virale en quelques heures sur les réseaux sociaux, comptabilisant déjà près 1,5 millions de vues. A Chambéry, ce samedi de mobilisation des gilets jaunes, on y voit un petit groupe de manifestants s'en prendre à une voiture immatriculée en Isère.

C'est une illustration des situations parfois très tendues sur certains barrages entre automobilistes et manifestants. C'est la journaliste de France Bleu Pays de Savoie, Sarah Gilmant, qui a filmé la scène et qui la raconte, puisqu'une fois la caméra éteinte, les affrontements n'en sont pas restés là.

Sarah Gilmant raconte la voiture qui fonce, la vitre cassée, la bousculade et les insultes, vis à vis du conducteur et de la journaliste Copier

"Au fur et à mesure de la journée de samedi, la situation s'est tendue à Chambéry. Au début de la matinée tout se passait plutôt bien, puis certains automobilistes ont été agacés".

Arrive ensuite la voiture concernée :

"C'est à ce moment-là qu'une voiture de marque Renault Mégane immatriculée en Isère (38) démarre en trombe, à deux doigts de renverser des gilets jaunes. A bord, il y a un couple, l'homme qui est au volant très énervé. L'un des gilets jaunes saute sur le capot de la voiture et un autre casse la vitre arrière droite. _Ils sont une dizaine autour du véhicule et les insultes fusent_. Les hommes veulent se battre. La femme côté passager est complètement apeurée".

"Filme pas ça, tu vas nous bloquer la manif avec tes conneries"—Un manifestant s'adressant à la journaliste de France Bleu Pays de Savoie."

L'automobiliste qui veut en découdre est rapidement stoppé par un gendarme. Sarah Gilmant raconte la suite : "je filme toute la scène qui dure moins de deux minutes et une poignée de gilets jaunes me voit. L'un deux _m'arrache mon téléphone pour couper la vidéo_. J'ai quand même laissé tourner mon enregistreur où on entend : filme pas ça, tu vas nous bloquer la manif avec tes conneries. T'es concernée aussi, t'es concernée ! " On entend notre journaliste hausser le ton de la voix et se faire bousculer.

Une menace, une bousculade et quelques insultes ont fusé de la part de deux-trois gilets jaunes isolés, sur cette manifestation de Chambéry