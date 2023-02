VIDÉO - Guerre en Ukraine : ces familles exilées à La Grand-Combe, au nord d'Alès

Il y a tout juste un an, le 24 février 2022, c'était le début de la guerre en Ukraine, une attaque militaire sur plusieurs fronts menée par la Russie. À son déclenchement sur ordre de Vladimir Poutine, cette invasion est considérée comme la plus importante opération militaire qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Elle a amené à la fuite de près de sept millions d'Ukrainiens, dont une partie vers la France.

ⓘ Publicité

À La Grand-Combe, au nord d'Alès, une dizaine d'entre eux a été accueillie en mars dernier. Il s'agit de cinq adultes et cinq enfants.

"La priorité pour moi c'était de sauver mon fils." (Oléna)

Oléna et son fils Anthony ont fui Odessa dès les premiers jours de la guerre. L'ado est scolarisé en 4e au collège de La Grand-Combe.

"Je me suis réveillée le 24 février à cause des bombardements, raconte-t-elle au micro France Bleu Gard Lozère. Ça nous a fait peur, on était seuls, mon fils et moi. Après quelques heures d'hésitation, on s'est décidé à partir, en France, en voiture (...) La priorité pour moi c'était de sauver mon fils. On a été très bien accueilli ici, par des gens simples. Tous les voisins nous aident. On est au chaud, dans un endroit très calme. Pittoresque !" Mais elle ajoute : "j'aimerais repartir. On aime notre patrie."

loading

Violette, qui vit dans le Gard depuis longtemps, leur a servi d'interprète. "Nous, on a préparé cet appartement en deux jours (...) Leur esprit était à la maison, les maris sont restés là-bas, chaque jour elles regardent les téléphones pour avoir des nouvelles."

loading