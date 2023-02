VIDÉO - Guerre en Ukraine : Olga et sa famille, de Kiev à Aimargues

Ukraine : Olga et sa famille, dans leur maison d’Aimargues, prêtée par l’association Hubert Pascal. © Radio France - Yvan Plantey

Quand la tragédie s'éternise à l'est de l'Europe. L'opération spéciale russe devenue une guerre qui fait rage depuis un an déjà, en Ukraine. Environ huit millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, désormais sous les bombes. Plus de 100.000 sont arrivés en France, dont 730 dans le Gard. Certains à Nîmes, à La Grand-Combe mais aussi en Petite Camargue à Aimargues, où toute une famille de 10 personnes s'est réfugiée en mars dernier**,** tout juste arrivée de Kiev.

ⓘ Publicité

loading

Olga garde un souvenir impérissable du 24 février 2022

Olga parle très bien français : elle est professeure de français et traductrice. Elle travaille toujours pour l'université de Kiev et elle est désormais en stage à celle de Montpellier. Andrei, son papa, vivait à Irpin, dans la banlieue de Kiev. Avec sa femme, Ludmila, il ne voulait pas partir mais la guerre a eu raison de leur volonté.