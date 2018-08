Le 27 octobre 2004, dans un petit village normand, Pierre F., adolescent, tue ses parents et son petit frère et blesse grièvement sa petite sœur.

Ancourteville-sur-Héricourt, France

Assis dans le canapé familial, le fusil à la main, Pierre F., 13 ans, regarde le film Shrek à la télé quand sa maman, Lydie, rentre à la maison avec son petit frère, Louis, ce mercredi 27 octobre 2004 à Ancourteville-sur-Héricourt dans le pays de Caux (Seine-Maritime). Cet après-midi-là, en un peu plus de deux heures, l'adolescent de 13 ans tire sur sa mère, son père, son petit frère et sa sœur. Seule Marion, sa sœur de 11 ans, survit à ses blessures.

Comprendre la psychologie de l'enfant qui tue ses parents

Nolwenn Le Jeune, reporter de France Bleu Normandie, est la deuxième journaliste sur les lieux. Les corps sont encore dans la maison et les enquêteurs au travail quand elle interroge le substitut du procureur dans la soirée qui suit le drame. Nolwenn Le Jeune couvrira ce fait divers glaçant jusqu'à la mise en examen de Pierre pour le meurtre de ses parents et de son petit frère et pour tentative de meurtre sur sa sœur.

Ce différentiel entre une famille bien insérée et l'horreur de cette scène

Le général Bruno Poirier-Coutansais dirigeait à l'époque le groupement de gendarmerie de Seine-Maritime. Quinze ans après les faits, il n'a rien oublié de cette affaire : "Pierre avait 13 ans, j'avais aussi à peu près des enfants du même âge donc je réagissais un peu en père de famille." La violence de ce qu'il a découvert en entrant dans la maison lui reste en mémoire. "Ce différentiel entre une famille bien insérée et l'horreur de cette scène (...) et puis l'apparente sérénité du jeune Pierre qui a éliminé petit à petit sa famille avec une détermination impressionnante".

Quel regard porte-t-il alors sur Pierre ?"De la surprise face à sa détermination mais aussi de la compassion. On se demande comment, après les épreuves qu'il a fait subir à sa famille, comment il pourra reconstruire sa vie et se réinsérer après avoir purgé sa peine." Le gendarme pense aussi à la sœur de Pierre, seule rescapée du massacre et il lui adresse "une pensée émue et de soutien pour Marion qui a certainement eu une vie très compliquée suite à ce drame."

18 ans de prison

En novembre 2005, après un procès à huis-clos, Pierre F. a été condamné à 18 ans de prison par le tribunal pour enfants de Rouen. Une peine particulièrement sévère pour un mineur mais le garçon avait été reconnu responsable de ses actes par les experts psychiatres. Pierre est resté muet à l'annonce du jugement et 15 ans plus tard, l'incompréhension demeure. "Pourquoi il en est arrivé là ? C'est quelque chose qui continue de m'interroger. J'y repense très souvent" confie Nolwenn Le Jeune, "C'est vraiment un fait divers hors normes".