Le 6 mai 2014 à Nice, une fusillade éclate devant l’hôpital L’Archet. Deux personnes à bord d’un monospace noir sont visées par des tirs à bout portant : Hélène Pastor et son chauffeur.

A 77 ans, Hélène Pastor est une richissime femme d’affaires monégasque : sa fortune colossale est estimée à plusieurs milliards d’euros. Ce jour-là, elle était venue rendre visite à son fils hospitalisé avant de tomber dans ce guet-apens. Elle et son chauffeur décéderont des suites de leurs blessures quelques jours plus tard.

Scénario digne d'un polar

Alors qui et pourquoi ? La police démarre son enquête avec l’identification du tueur présumé et de son complice présumé. Après un travail d’enquête titanesque et l’analyse de plus de trois millions d’appels téléphoniques, c’est le scénario digne d’un polar qui se dessine.

Les enquêteurs remontent jusqu’au commanditaire présumé, Wojciech Janowski, qui n’est autre que le gendre d’Hélène Pastor. Cet homme d’affaires, ex-consul honoraire de Pologne à Monaco est marié à Sylvia Pastor depuis 28 ans. Il est interpellé le 23 juin 2014 lors d'un vaste coup de filet. En garde à vue, Wojciech Janowski avoue avant de se rétracter en prétextant un problème de traduction. Mis en examen comme étant le commanditaire de ce double assassinat, il a depuis toujours clamé son innocence.

Cupidité et vengeance ?

La thèse d’un contrat est pourtant accréditée par son coach sportif : Pascal Dauriac. Ce dernier reconnaît avoir servir d'intermédiaire à la demande de Wojciech Janowski pour organiser ce guet-apens en recrutant des hommes de main.

Alors quel serait le mobile du gendre d'Hélène Pastor qui nie désormais les faits ? Selon Brice Robin, le procureur de la République de Marseille, qui cite Pascal Dauriac, le mobile "serait la cupidité" - pour l'héritage de cette milliardaire - "mais il aurait également le projet d’assassiner Hélène Pastor depuis longtemps car il se sentait rejeté par le reste de la famille Pastor en général et par Hélène Pastor en particulier".

Procès le 17 septembre

Quatre ans après la mort de la milliardaire Hélène Pastor et de son chauffeur, le procès va s'ouvrir le 17 septembre prochain devant la cour d’assises d'Aix-en-Provence. Au total, 10 personnes seront jugées dont un ex-consul à Monaco, un coach sportif mais également des voyous marseillais. Un box des accusés au casting improbable duquel pourrait enfin jaillir la vérité sur cette affaire.