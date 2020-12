VIDEO - Homme blessé par balles à Nîmes, une vidéo impressionnante

Un homme a été gravement blessé par balles ce dimanche à Nîmes. Sur une vidéo d'habitants, on voit clairement des hommes lourdement armés.

Un homme a été gravement blessé par balles ce dimanche matin à Nîmes, dans le quartier Chemin Bas d'Avignon (Gard). Sur une vidéo de riverains qui circule sur les réseaux sociaux, on voit clairement deux hommes lourdement armés et marchant sans se précipiter. Surtout, on peut entendre des détonations. Un suspect a été arrêté après les tirs ce dimanche. Il est, selon Eric Maurel le Procureur de la République de Nîmes, "très défavorablement connu" des services de police. Il est placé en garde à vue.

Les policiers ont aussi déjà retrouvé un fusil d'assaut, des munitions de même calibre, et des douilles de munition d'arme de chasse.