VIDÉO - Il donnait des saucisses piégées avec des clous aux chiens de ses voisins

"Je suis sidérée". L'émotion et la consternation sont encore vives chez Isabelle. Elle ne comprend toujours pas comment son voisin direct a pu s'en prendre à ses deux chiens "avec autant de cruauté". Tout commence en avril 2022, Isabelle et son mari sont en vacances en Bretagne, un couple garde leur maison à Trets. Vers 15h, les occupants aperçoivent des saucisses cocktail dans le jardin de la villa. Joy et Jaikou, les chiens des propriétaires en font un festin.

ⓘ Publicité

Après une inspection de ces friandises mystérieusement arrivées dans le jardin de la propriété, le couple découvre que les saucisses sont piégées avec des vis d'ancrage, sortes de clous de plusieurs centimètres de long.

Les chiens sont transportés aux urgences vétérinaires. Il faudra un lavement et un traitement pour extraire les corps étrangers de leur estomac.

"C'est comme s'il se délectait du moment"

Isabelle et son mari, convaincus d'un acte de malveillance de la part d'un de leur voisin, installent une caméra de vidéosurveillance. Le 8 mars dernier, moins d'un an après le premier épisode, leurs deux chiens sont de nouveau victimes du même stratagème : ils ingurgitent chacun une quinzaine de saucisses cocktail piégées. Le Braque doit subir un lavement, le Teckel lui, doit être opéré d'urgence pour être sauvé.

La vidéosurveillance révèle alors la vérité aux propriétaires : sur les images on distingue clairement leur voisin direct, un homme d'une soixantaine d'année, chef d'entreprise, dissimulé derrière des lunettes de soleil, un casquette enfoncée sur le crâne. Arrivé à vélo, vérifiant d'être seul sur le chemin qui longe la propriété, il sort de sa poche des saucisses qu'il lance par dessus le grillage.

"Il les sort une par une, calmement, comme s'il se délectait du moment. Ça doit durer au moins sept à huit minutes" commente isabelle. Une fois son forfait commis, il repart, "comme si rien ne s'était passé".

Des actes punis de 45.000 euros d'amende et trois ans de prison

Isabelle et son mari ont déposé plainte. L'homme comparaitra devant le tribunal d'Aix-en-Provence le 12 décembre prochain pour acte de cruauté envers un animal domestique.

"Ce n'est pas un acte impulsif. Il a été acheter les vis et les saucisses, il a minutieusement préparé son coup. Ce n'est pas seulement une volonté de se débarrasser de l'animal, il y a une volonté de le faire souffrir. Si on ne s'en était pas aperçu, nos chiens seraient morts dans d'atroces souffrances", se désole Isabelle.

Depuis 2021 de tels actes sont punis de 45.000 euros d'amende et trois ans de prison. Confondu par les images de vidéosurveillance, le voisin a reconnu les fait. Il faut dire qu'il a facilité la tache des gendarmes : il a laissé tombé sur place un ticket de caisse du magasin de bricolage où il avait acheté les vis. Il avait payé en liquide, mais il avait utilisé sa carte de fidélité, dont le numéro apparaissait sur le ticket.

"Les animaux sont des êtres fragiles, qui font une confiance aveugles à l'homme, comme des enfants. Cest comme si on avait attaqué ma famille. Rien ne peut justifier un tel geste" se désespère la propriétaire. Aujourd'hui, Joy et Jaikou, tous deux âgés de neuf ans, se portent bien... "parce qu'ils sont solides" conclut Isabelle.