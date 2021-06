VIDÉO - Il est filmé en train de maltraiter son chien au Pays Basque, deux plaintes sont déposées

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. A Guéthary, au Pays Basque, un homme est filmé en train de maltraiter un chien. C'est un passant qui a tourné la vidéo le 1er juin 2021. Deux plaintes ont été déposées par les responsables du chenil de Saint-Jean-de-Luz et par la Fondation Brigitte Bardot.

Ça fait froid dans le dos - Daniel Raposo est le responsable départemental de la Fondation Brigitte Bardot

Arrêté et placé en garde à vue, le propriétaire de l'animal explique que le chien a été perturbé par la présence d'un chat. C'est en voulant le maîtriser que le propriétaire aurait perdu ses nerfs. L'animal a été enlevé à son propriétaire le temps d’être examiné par un vétérinaire, puis lui a été rendu sur décision du parquet de Bayonne. Une explication insuffisante pour les associations.

"Ça fait froid dans le dos ! Sur les images, on voit un monsieur s'acharner pendant 10 minutes contre le pauvre husky. Il est frappé a coup de poing et soulevé du sol entre un et deux mètres avant de retomber sur le dos et de hurler", se scandalise Daniel Raposo, le responsable départemental de la Fondation Brigitte Bardot. Daniel Raposo indique par ailleurs que la fondation a écrit au Parquet pour soutenir la plainte du témoin, et qualifier les faits de sévices graves et d'acte de cruauté sur animaux. De son côté, la maire de Guéthary, Marie-Pierre Burre-Cassou a rencontré le propriétaire du chien. "Je ne cautionne pas les faits mais c’est à la justice de prendre une décision car mon pouvoir de police ne me permet pas de retirer le chien a son maître", explique l'élue. Le propriétaire de l'animal sera bientôt jugé par le tribunal de Police.