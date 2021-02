VIDÉO - Il pleut au commissariat de Bobigny !

La vidéo a été partagée notamment sur la page Facebook du syndicat de policiers Unité SGP Police 93. On y voit le commissariait de police de Bobigny (Seine-Saint-Denis) sous l'eau après une rupture de canalisation, ce mercredi 17 février 2021.

"Ce n'est pas la première fois que l'hôtel de police de Bobigny est victime de rupture de canalisation. Aujourd'hui, 5 centimètres d'eau tapissent les couloirs du 1 er et 2 eme étages", écrit le syndicat qui dit avoir fait appel au service des affaires immobilières afin "qu'un état des lieux du bâtiment soit réalisé afin d'éviter que cela se reproduise". Le syndicat dénonce régulièrement la vétusté des bureaux ou de l'équipement dans certains commissariats du 93.

En 2018, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait annoncé un vaste plan de rénovation des commissariats et des gendarmeries sur trois ans, avec un budget de 196 millions d'euros pour la police nationale. Ce lundi 15 février, l'État a également lancé un programme de rénovation thermique d'environ 4.000 bâtiments publics pour près de trois milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Parmi les bâtiments concernés, il y aura des universités et des établissements de recherche, mais aussi des commissariats, préfectures et casernes.