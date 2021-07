VIDEO - Il y a un an, l'incendie de la forêt de Chiberta à Anglet

L'incendie de la forêt du Pignada a profondément marqué ceux et celles qui l'ont vécu de près. Retour un an en arrière.

C'était il y un an jour pour jour. Il est environ 20h, ce 30 juillet 2020, lorsque le vent tourne brutalement. Le feu qui a démarré deux heures auparavant vers le stade Orok Bat se propage à vitesse grand v, et menace des habitations. Sous les yeux médusés des habitants, deux canadairs larguent des tonnes d'eau. Pour le maire d'Anglet, Claude Olive, la priorité est d'évacuer le quartier au plus vite. Les pompiers arrivent en renfort de partout, 150 soldats du feu mobilisés au plus fort de l'incendie.

Les flammes gagnent le parc écologique Izadia. Les riverains eux ont tous été évacués, une centaine au total, dont une trentaine passeront la nuit au gymnase El Hogar. Il aura fallu aux pompiers huit heures pour venir à bout des flammes. Par miracle, aucune victime. Reste le 31 juillet au matin ce spectacle de désolation : une centaine d'hectares détruits, mais aussi 65 hectares de zone pavillonnaire.

Cette nuit-là, une partie du poumon vert d'Anglet partait en fumée. A l'occasion de ce triste anniversaire, France Bleu Pays Basque vous propose de revenir un an en arrière, en revivant l'événement en vidéo :