VIDÉO - Inondations meurtrières dans le Gard en 2002 : trois pompiers gardois racontent

Les 8 et 9 septembre 2002, des pluies intenses s’abattent sur le Gard. Ces inondations font 22 morts dont cinq à Aramon. Les secours effectuent 4.200 sauvetages. Vingt ans plus tard, trois pompiers gardois reviennent sur ces deux jours d'angoisse.

Ils s'appellent Gérard Gimenez, Bruno Lebras et Richard Di Guisto. Ils sont pompiers dans le Gard et n'ont rien oublié des inondations qui ont frappé le Gard les 8 et 9 septembre 2002. Au téléphone, dans des rues inondées ou dans un hélicoptère, ils n'ont cessé de venir en aide aux sinistrés. Comme eux, près de 2.000 secouristes n'ont pas ménagé leur peine pendant 48h. Vingt ans plus tard, certains sauvetages sont encore gravés dans leur mémoire.

18.000 appels reçus par les pompiers du Gard

Le 8 septembre 2002, Gérard Gimenez est de service. Ce fan du Nîmes Olympique est chef de salle au centre de traitement des appels au service d'incendie et de secours (SDIS 30) à Nîmes. "Lors des premiers appels, on nous signale des voitures qui se font emporter. Des maisons inondées. Les Gardons qui montent à une vitesse fulgurante. Très vite, on sent la gravité du phénomène" affirme-t-il. Le centre d'appels se transforme alors en fourmilière. Les sonneries sont incessantes. Quinze personnes répondent à des sinistrés affolés et paniqués. "En 48h, nous avons reçu 18.000 appels, c'est un record" se souvient-il.

"Le plus marquant, c'est quand des collègues sur le terrain, nous annoncent le premier décès. On espère ne plus entendre ce genre de message. Malheureusement, cela s'est prolongé avec 22 morts - Gérard Gimenez

Gérard Gimenez © Radio France - GJ

Pendant deux jours et deux nuits, Gérard Gimenez reste devant son ordinateur, le combiné du téléphone collé à l'oreille. "C'est l'adrénaline qui nous tient. Personne ne dort. On traite les appels, on priorise et on envoie les secours. C'était hors du commun" conclut Gérard Gimenez, pourtant en poste lors des inondations qui ont ravagé Nîmes en 1988.

Le témoignage des trois pompiers Copier

20 hélicoptères déployés dans le ciel gardois

Au même moment, Richard Di Guisto se trouve à la caserne des pompiers d'Alès. "Je n'avais jamais vu pleuvoir comme cela. Des trombes d'eau" précise-t-il. Sa première mission, c'est de guider le pilote d'un hélicoptère militaire pour aider les sinistrés pris au piège. "On survole le quartier du Moulinet à Alès. Il y avait 2,50 mètres d'eau et des habitants réfugiés sur les toitures. C'était à peine croyable" se souvient-il. Résultat, 12 personnes hélitreuillées, sauvées, puis déposées sur le parking de l'hôpital d'Alès.

A Ners, le lit du Gardon s'étendait sur 500 mètres de large - Richard Di Guisto

Une intervention à Rousson va particulièrement le marquer. Avec la force de l'eau, un mur cède. Une vague se forme. Et une famille refugiée dans un mobil-home du camping est emportée. "Quand on arrive, on découvre qu'il y a deux morts, deux enfants, et après quelques minutes de recherches au sol, on retrouve le papa lui aussi décédé" précise-t-il. Par miracle, la mère de famille accrochée à un arbre est en vie. "C'est impossible d'oublier cette image, je suis certes pompier, mais pas insensible" lâche-t-il.

4.200 sauvetages en 48 heures

A Nimes, la ville est beaucoup moins touchée que le reste du département. Mais certains secteurs sont tout de même inondés. C'est le cas vers la rue Sully. "L'eau ne descend pas en dessous du niveau du genou et elle arrive parfois jusqu'au torse" précise Bruno Lebras, alors adjudant-chef au centre de secours principal de Nîmes et plongeur. Des automobilistes sont coincés au milieu de la rue et des habitants paniquent car ils n'ont pas d'étage dans leur logement. "Les bouches d'égout se soulèvent, le courant est de plus en plus fort, et on rase les murs. Même si on utilise du matériel adapté, on aurait pu se faire emporter" reconnait-il.

Bruno Lebras © Radio France - TS

"On a notamment sauvé une dame qui était montée sur le toit de sa voiture. Elle était au bord de la crise de nerfs. Les larmes aux yeux - Bruno Lebras

La solidarité a également joué à fond lors de ces inondations du 8 et 9 septembre 2002. "J'ai le souvenir que des riverains nous ont aidés à tenir des cordes pour que l'on puisse s'engager et sauver des personnes sinistrées" reconnait Bruno Lebras. Au total, les secours ont effectué 4.200 sauvetages en 48h.