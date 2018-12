VIDÉO - Ils sont morts en 2018

L'année 2018 a notamment été marquée par la mort du chanteur Charles Aznavour auquel un hommage national a été rendu, le 5 octobre 2018. De nombreuses autres personnalités, comme Jacques Higelin, Aretha Franklin, Paul Bocuse ou encore Philippe Gildas se sont éteintes. Des chanteurs aux hommes politiques en passant par les comédiens, retour sur ces figures qui nous ont quittés.

Maurane

La chanteuse belge Maurane est morte à l'âge de 57 ans. Maurane était connue en France depuis les années 1980 et sa participation à la comédie musicale "Starmania" coproduite par Michel Berger. Elle était l'interprète de chansons très connues comme "Toutes les mamas" ou "Sur un prélude de Bach".

Joël Robuchon

Il était le chef cuisinier français le plus connu au monde. Joël Robuchon est mort à l'âge de 73 ans. Il a succombé à un cancer du pancréas. Ce génie de la gastronomie avait cumulé 32 étoiles au guide Michelin. Le plat signature de ce grand chef était pourtant une simple purée de pommes de terre. Une recette riche en beurre dont il avait livré les secrets dans "Bon Appétit Bien Sûr".

Stéphane Audran

Stéphane Audran, actrice fétiche et ex-épouse de Claude Chabrol, est décédée à l'âge de 85 ans des suites d'une maladie. Sa carrière est jalonnée de rôles marquants dans les années 70, dans le "Boucher" et "Les Noces rouges" de Claude Chabrol, ainsi que dans "Le charme discret de la bourgeoisie" de Luis Buñuel.

Philippe Gildas

Philippe Gildas est mort à 82 ans à Paris des suites d'un cancer. L'animateur de télévision avait été, entre 1987 et 1997, le présentateur vedette de l'émission "Nulle part ailleurs", diffusée sur Canal+.

Christophe Salengro

Le comédien Christophe Salengro était l'un des personnages phares de Groland, l’émission humoristique de Canal+. Il est décédé à l'âge de 64 ans le 30 mars 2018. L'acteur était hospitalisé depuis deux ans, selon Jules-Edouard Moustic, l'un des créateurs de Groland.

Pierre Bellemare

L'animateur télé et radio et écrivain français Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans. Il était notamment connu pour avoir présenté des émissions devenues cultes comme "La Tête et les Jambes" ou encore le "Téléshopping" sur TF1. Il a été l'une des grandes voix d'Europe 1.

Aretha Franklin

La reine de la soul Aretha Franklin est morte à 76 ans. Parmi ses principaux hits figurent "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love" ou encore "A Rose Is Still A Rose". Une carrière de plus de soixante ans, au cours de laquelle elle aura vendu 75 millions de disques.

Stan Lee

Le créateur de Spider-Man, X-Men ou encore Hulk est mort à l'âge de 95 ans. Le scénariste, légende dans le monde de la bande dessinée, est le "père" des super-héros édités par Marvel Comics. Stan Lee a révolutionné, dans les années 60, le "comic-book" (la bande-dessinée américaine) et a exercé une influence considérable sur la culture populaire mondiale.

Maria Pacôme

La comédienne Maria Pacôme était l'un des visages les plus connus du théâtre en France notamment pour ses rôles de bourgeoise excentrique. Elle est morte à l'âge de 95 ans des suites d'une longue maladie. Au cinéma, on la connaissait pour ses rôles dans des comédies comme "Les tribulations d'un Chinois en Chine", "Les sous-doués" ou encore "La Crise".

Jacques Higelin

Il était l'un des pionniers du rock français. Le chanteur Jacques Higelin est mort à Paris à 77 ans. Père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin, il laisse derrière lui une vingtaine d'albums et quelques chansons inoubliables, parmi lesquelles "Pars", "Champagne" ou encore "Tombé du ciel".

Stephen Hawking

Le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à l'âge de 76 ans. Son génie scientifique et son handicap physique caractéristique avaient fait de lui une personnalité mondialement connue. Stephen Hawking, qui avait publié en 1988 "Une brève histoire du temps", avait consacré sa vie à décrypter les secrets de l'univers.

France Gall

La chanteuse France Gall est morte à Paris à 70 ans. Parmi ses plus grands succès, "Poupée de Cire, poupée de son", "Musique", "Ella elle l'a" ou encore "Résiste". France Gall était revenue en 2015 pour la comédie musicale "Résiste", qui faisait revivre ses tubes avec Michel Berger.

Paul Bocuse

Surnommé le "pape de la gastronomie", Paul Bocuse est mort à l'âge de 91 ans. Cette légende du patrimoine gastronomique lyonnais détenait trois étoiles au Michelin depuis 50 ans, un record. En 2013, il a été célébré à Lyon par les plus grands chefs du monde à l'occasion d'un dîner donné en son honneur.

Rachid Taha

Le chanteur Rachid Taha est mort à l'âge de 59 ans d'une crise cardiaque. Il était le leader du mythique groupe "Carte de Séjour" dans les années 1980. Il avait notamment repris Charles Trenet et sa chanson "Douce France" avec une réinterprétation un brin ironique.

Yvette Horner

Yvette Horner, célèbre accordéoniste française, est morte à 95 ans. Elle était l'incarnation du bal musette à la française. Yvette Horner a donné son premier concert en 1947. Elle avait remporté la Coupe du monde d'accordéon en 1948.

Charles Aznavour

Charles Aznavour s'était lancé dans la chanson au début des années 1940, et était connu pour ses grands titres comme "La Bohème", "La Mamma" ou "Emmenez-moi", mais aussi pour son engagement en faveur de l'Arménie. Il était également auteur, et avait écrit pour les plus grands : Juliette Gréco, Gilbert Bécaud ou encore Edith Piaf. Le chanteur s'est éteint à l'âge de 94 ans.

Rose Laurens

La chanteuse Rose Laurens, connue pour son tube "Africa" dans les années 80, est morte à 65 ans le 30 avril dernier. Elle sort son premier album en 1982, "Déraisonnable" (disque d'or), écrit par le compositeur Jean-Pierre Goussaud. C'est sur cet album que figure le titre "Africa" qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires.

Burt Reynolds

L'acteur américain Burt Reynolds, vedette d'Hollywood dans les années 70 et 80, est mort à l'âge de 82 ans. Le comédien était particulièrement connu pour son rôle dans "Deliverance" (John Boorman), sorti en 1972 dans lequel il jouait aux côtés de Jon Voight.

Jean Piat

Le comédien Jean Piat, monstre sacré du théâtre français qui a marqué les esprits dans le feuilleton télévisé "Les Rois maudits", est mort à Paris à quelques jours de ses 94 ans. Entre 1947 et 1972, il joue dans plus de 60 pièces. Son rôle de "Cyrano de Bergerac" a marqué les esprits.

Serge Dassault

Le chef d'entreprise Serge Dassault est mort à l'âge de 93 ans. Il avait hérité du groupe aéronautique Dassault Aviation en 1986. Il fût également maire de Corbeil-Essonnes de 1995 à 2009. Le milliardaire avait été condamné en 2017 à cinq ans d'inéligibilité et deux millions d'euros d'amende pour avoir caché au fisc français des comptes à l'étranger.

François Corbier

Il s'était fait connaître du grand public en participant notamment au Club Dorothée. Le chanteur François Corbier est mort à l'âge de 73 ans. Il s'était éloigné de la télé ces dernières années préférant se consacrer à la musique.

Geroge H. W. Bush

George Herbert Walker Bush, 41e président des Etats-Unis de 1989 à 1993 est mort vendredi 30 novembre 2018 à l'âge de 94 ans. Le mandat de George H. W Bush a été marqué par la fin de la guerre froide ou encore l'opération Tempête du Désert menée contre les Irakiens au Koweït en 1991.

Dolores O'riordan

La chanteuse irlandaise du groupe pop-rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, est morte "soudainement" à Londres, âgée seulement de 46 ans. Le groupe de pop-rock s'était notamment fait connaître en 1994, avec la chanson Zombie, sur la guerre en Irlande du Nord.

Kofi Annan

Kofi Annan était l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) et prix Nobel de la paix ghanéen. Il est mort dans un hôpital de Berne, en Suisse, à 80 ans. Après son départ de la tête de l'ONU, il avait été sollicité pour mener des médiations au Kenya, secoué par des violences post-électorales en 2007, et en Syrie, en 2012.

Bernardo Bertolucci

Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci est décédé à Rome à l'âge de 77 ans. Il était notamment l'auteur du "Dernier Tango à Paris". Bernardo Bertolucci avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 1988 pour "Le Dernier Empereur".

Claude Lanzmann

Le réalisateur Claude Lanzmann est mort à l'âge de 92 ans. Il était essentiellement connu pour "Shoah", documentaire d’une durée de près de dix heures composée de témoignages de survivants de l’Holocauste, sorti en 1985.

Montserrat Caballé

La célèbre soprano espagnole Montserrat Caballé est morte à 85 ans. Celle qu'on surnommait "la Superba" avait également fait quelques duos avec des chanteurs populaires comme Johnny Hallyday ou Freddy Mercury.

Venantino Venantini

L'acteur Venantino Venantini, connu pour son rôle dans "Les Tontons flingueurs", est décédé à l'âge de 88 ans. Venantino Venantini avait également participé à plusieurs films avec Louis de Funès comme "Le Corniaud".

Didier Lockwood

Le célèbre violoniste de jazz français Didier Lockwood est décédé d’une crise cardiaque à 62 ans. Didier Lockwood était un grand représentant du jazz français à l'international, à travers une carrière rythmée par près de 4.500 concerts et plus de 35 enregistrements.

Joseph Joffo

L'écrivain français Joseph Joffo est mort ce jeudi à 87 ans. Il est l'auteur du célèbre livre autobiographique "Un sac de billes", racontant la fuite de deux jeunes frères juifs à travers la France occupée.

Etienne Chicot

Le chanteur et comédien Etienne Chicot était connu pour ses seconds rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans "Louis la Brocante", et pour son rôle dans Starmania. Il est mort à 69 ans.

Jean-Yves Chatelais

Homme de théâtre, figure du petit et du grand écran, le comédien Jean-Yves Chatelais est décédé à 65 ans. Il a notamment joué dans "Kaamelott" et "Dix pour cent". Il était également connu pour être la voix française de plusieurs acteurs américains.

Francis Lai

Francis Lai est décédé à l'âge de 86 ans. Il a marqué toute une génération avec ses bandes originales de films et ses génériques d'émissions. Il a notamment créé la bande originale de "Un homme et une femme" et de "Love Story", qui lui a valu l'Oscar de la meilleur musique originale en 1971.