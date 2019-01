VIDÉO - Impressionnant incendie et explosion de bouteilles de gaz à l’université Lyon 1

Villeurbanne, France

Un impressionnant incendie s'est déclenché dans l'un des bâtiments du campus de la Doua, à Villeurbanne (Rhône) a rapporté l'université sur son compte Twitter ce jeudi vers 9h40. Un périmètre de sécurité a été mis en place et la Bibliothèque des Sciences évacuée.

Trois bouteilles de gaz ont explosé sur le toit terrasse du bâtiment Mendel qui faisait l'objet de travaux d'étanchéité. Les bouteilles avaient été entreposées sur place par l'entreprise de BTP Eiffage.

"L'incendie est maîtrisé mais l'intervention va être longue (estimation : la journée) pour être sûr qu'aucun feu ne reprenne" a indiqué l'université spécialisée dans le domaine scientifique assurant que le feu n’entraînait "pas de problèmes de sécurité chimique".

#IncendieMendel : Interdiction d'accès toujours en cours pour les bâtiments Déambulatoire et Mendel. Les autres bâtiments, dont Berthollet & Omega peuvent être ré-intégrés. — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) January 17, 2019

Pompiers et secours d'urgence sont sur place. Trois personnes ont été légèrement blessées, selon la préfecture du Rhône. Des cellules d'écoute ont été ouvertes pour les étudiantes et étudiants sur place au SSU (0427465757 - http://ssu.univ-lyon1.fr ), et pour les agents/personnels grâce au SMSTP (0472447974).

Un incendie accidentel s’est déclaré sur le toit d’un laboratoire du campus de la Doua @UnivLyon1 du fait de travaux d’étanchéité. Des détonations ont été entendues du fait de la présence de 3 bouteilles de gaz.

3 blessés légers. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 17, 2019