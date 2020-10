VIDEO : Impressionnant incendie d'un dépôt de meubles dans le 5e arrondissement à Marseille

Les marins-pompiers de Marseille ont été appelés pour un impressionnant incendie dans le 5e arrondissement ce mardi soir. Un garde-meubles qui appartient à une société de déménagement de près de 10 000 mètres carrés s'est totalement embrasé pour une raison encore inconnue.

Peu avant une heure du matin une centaine de pompiers et 30 engins étaient encore mobilisés contre les flammes, dans cette zone semi-industrielle proche du cimetière Saint-Pierre, à l'est de la ville. Les marins-pompiers ont lutté à l'aide d'une douzaine de lances à incendie d'une capacité de 1.000 litres par seconde chacune.

Des explosions entendues mais pas d'évacuation

Le feu, pour l'heure, n'a pas fait de blessé et aucune évacuation ne semble nécessaire. En revanche des habitants à proximité ont pu entendre des explosions "sans doute des bombes de peinture ou des aérosols" présents parmi les meubles stockés dans ce dépôt, selon le porte-parole des marins-pompiers. Heureusement, les trois gardiens du site n'ont pas non plus été atteints par les flammes ni par les importantes fumées dégagées par le sinistre.