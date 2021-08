VIDÉO - Incendie dans le Var : des plaisanciers frôlent un Canadair

La vidéo, filmée de l'intérieur d'un bateau de plaisance, montre un Canadair qui passe à quelques mètres de l'embarcation pour remplir ses réservoirs. Elle a été publiée sur Twitter, ce mardi après-midi alors que le bombardier lutte contre l'incendie qui ravage le massif des Maures dans le Var. Les flammes ont ravagé 4.000 hectares, à 17h, ce mardi.

Ne pas naviguer à moins de 500 mètres des zones d'écopage

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises française condamne ce comportement dangereux et appelle à la plus grande prudence. Elle rappelle les règles pour les bateaux : il ne faut pas naviguer dans les zones d'écopage et s'en éloigner à plus de 500 mètres.