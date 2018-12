VIDÉO - Incendie de la guinguette de Pombonne à Bergerac : "Nous allons tout faire pour que l'activité reprenne"

Bergerac, France

"C'est effroyable, il faut punir sévèrement les gens qui font ce genre d'acte idiot et gratuit." Florence ne cache pas sa colère ce dimanche matin devant la guinguette de Pombonne. Venue pour sa promenade dominicale, elle ne s'attendait pas à voir un tel spectacle. Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie a ravagé plus de la moitié du restaurant.

Un acte malveillant ?

Le feu a pris vers 3h du matin. Les policiers municipaux en patrouille ont donné l'alerte lors de leur ronde. Les pompiers sont rapidement intervenus. Ils ont pu maîtriser l'incendie et éviter qu'il ne ravage l'intégralité des 110 m2 du bâtiment. "Le feu a pris devant la porte du bar. Il est très impacté et la cuisine est noire de suie à cause de la fumée," constate le premier adjoint au maire Marc Léturgie.

"Est-ce que des gens sont venus se réchauffer sur la terrasse et ont allumé un feu qui a dérapé ou est-ce que c'est un acte malveillant ? Impossible de le dire pour le moment," confie l'élu qui a porté plainte dans la matinée. Il y a trois ans, en décembre 2015, un incendie avait déjà ravagé la guinguette. La piste criminelle avait été privilégiée mais elle n'a jamais pu être prouvée. Les services de la mairie s’étaient alors mis à pied d'oeuvre pour reconstruire le bâtiment. "Ça va être un coup dur pour les gars qui ont bossé, mais on va s'y remettre. On s'engage à remettre la guinguette en route."

Un lieu de loisirs très apprécié

Le gérant du site, Mathias Clamens s'est rendu sur place ce dimanche matin. Dépité, il n'a pu que constater l'ampleur des dégâts. "Nous avions sorti le maximum de matériel et rien n'était branché. Ça ne peut pas être dû à un souci électrique," explique le gérant. Il espère pouvoir reprendre son activité au printemps pour une cinquième saison. Cette année encore, la guinguette a servi 28.000 repas jusqu'à sa fermeture fin octobre.