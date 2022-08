Incendie en Anjou : des agriculteurs sarthois en renfort des pompiers

Tout près de la Sarthe, à quelques kilomètres à peine de La Flèche, les pompiers luttent toujours ce mardi 9 août contre un gigantesque feu dans la forêt de Pugle à Clefs-Val d'Anjou, sur la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire). Des agriculteurs sarthois des secteurs de La Flèche et Sablé se mobilisent pour les aider, notamment en acheminant de l'eau. Selon le bilan publié mardi en début de matinée par la préfecture du Maine-et-Loire, l'incendie a détruit au moins 600 hectares de végétation, et menaçait encore 500 hectares supplémentaires.

Un grand élan de solidarité

Des agriculteurs sarthois étaient présents dès lundi soir pour appuyer les pompiers. "On est à 10 kilomètres à tout casser de La Flèche", explique Fabien Fouineau, le secrétaire général des Jeunes agriculteurs du canton de La Flèche. "Des agriculteurs de La Flèche ont des parcelles de terre aux alentours de l'incendie, ils sont allés naturellement aider les pompiers. La Cuma de Durtal s'est déplacée dans la nuit. Il y a même eu des jeunes agriculteurs de Sablé qui se sont déplacés et on a d'autres cantons qui nous envoient des messages pour proposer d'aider".

"Pour l'instant, on y va avec des tonnes à lisier qu'on remplit d'eau", poursuit Fabien Fouineau. "Soit on remplit les camions des pompiers pour qu'ils retournent plus vite sur la zone, soit on arrose les accotements pour éviter que le feu passe de route en route et ralentir la propagation". Les agriculteurs se tiennent par ailleurs prêts à intervenir s'il fallait évacuer des animaux. Ils s'organisent pour continuer à assurer leur travail sur leurs exploitations et appuyer les pompiers dont l'intervention est loin d'être terminée.

Fabien Fouineau ne cache pas son inquiétude face à cet énorme incendie. "C'est vrai que ça fait peur. On voit ça de très, très loin, jusqu'à Angers. Et ça peut très bien gagner des champs de maïs ou des champs de tournesols. Et là, avec la sécheresse, ça va brûler comme du papier".