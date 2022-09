VIDÉO - Incendie en Gironde : "Tout est foutu !", Christian, pêcheur, a tout perdu dans les flammes

Le feu de Saumos et Sainte-Hélène est fixé ce vendredi, mais les flammes ont fait des ravages. Christian est un pêcheur professionnel de l'estuaire. Tout son stock et son matériel ont été détruits dans l'incendie.

Christian a du mal à retenir ses larmes. Il arpente sa propriété, avec sa femme, la mort dans l'âme. Ce pêcheur professionnel de l'estuaire est basé à Sainte-Hélène. Les flammes sont maintenant éteintes, mais le feu qui a ravagé plus de 3.000 hectares depuis lundi est passé par chez lui. Tout son matériel et son stocks sont "foutus", comme il dit. Il était là lorsque les flammes sont arrivées. Il s'est réfugié dans sa piscine, et le feu est passé au dessus de sa tête. Sa maison a été épargnée, mais les deux autres, à côté de chez lui, sont détruites.