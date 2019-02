VIDÉO - Incendie meurtrier à Paris : les images de l'intervention des pompiers

Les pompiers n'ont pas pu approcher avec leurs camions, et ont donc dû installer d'immenses échelles pour évacuer les habitants.

Paris, France

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi au 17 rue Erlinger, dans le 16e arrondissement de Paris. Le feu a fait "neuf morts et plus d'une trentaine de blessés", selon le dernier bilan provisoire communiqué par le procureur de la République de Paris. La piste criminelle est privilégiée, et une femme habitant l'immeuble a été arrêtée dans la nuit à proximité des lieux.

Près de 200 pompiers mobilisés

Une trentaine de véhicules de pompiers étaient sur place ce mardi matin. Près de 200 pompiers ont été mobilisés pour tenter d'évacuer les habitants par les fenêtres, et éteindre l'incendie. Ils ont filmé leur périlleuse intervention.

Le feu a finalement été maîtrisé vers 6h du matin, après cinq heures d'intervention.