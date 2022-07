VIDÉO - Incendies en Gironde : ce feu qui couve dans la forêt dévastée

Dans le Sud-Gironde, les flammes ont dévasté près de 14.000 hectares depuis dix jours. Et le combat est loin d'être terminé pour les pompiers qui s'emploient notamment repérer les feux de tourbe qui couvent parfois jusqu'à 80 centimètres de profondeur.

C'est un travail de longue haleine. Outre les points chauds et les reprises du feu, dans le Sud-Gironde dévasté par les flammes sur près de 14.000 hectares, les pompiers s'attachent désormais à repérer le feu qui couve. Sous les pins réduits en cendres, les braises peuvent résister jusqu'à 80 centimètres de profondeur. En cause, la tourbe, cette matière organique issue de la décomposition des végétaux, qui constitue une partie le sol de ces forêts. Un drone aide les pompiers à repérer ces feux de tourbe mais c'est un travail de fourmi sur une surface immense telle que celle qui a été brûlée à Landiras, Guillos et alentours.

Éviter la propagation

Une fois les feux de tourbe identifiés, les pompiers doivent creuser, pelle et pulvérisateur en main, pour éviter qu'ils ne se propagent et ressortent quelques mètres plus loin dans les heures, voire les jours qui viennent. La météo pourrait éventuellement donner un coup de pouce aux pompiers mais ils n'y comptent pas trop. "Il faudrait de très fortes pluies mais ce ne sera pas le cas avant le mois d'octobre" précise le lieutenant-colonel Charles Lafourcade, commandant des opérations de secours sur l'incendie du Sud-Gironde.