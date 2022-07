VIDÉO - Incendies en Gironde : comment les pompiers tiennent le choc depuis dix jours

Deux-mille pompiers sont mobilisés chaque jour face aux méga-feux qui touchent la Gironde depuis mardi 12 juillet 2022. À Saint-Michel-de-Rieufret, au nord de l'incendie du Sud-Gironde, la commune a ouvert l'école primaire publique pour accueillir la colonne venue d'Île-de-France. Ils sont 78 hommes et trois femmes à venir y chercher un peu de répit dès qu'ils sont relevés sur le front. La nuit du mardi 19 au mercredi 20 juillet est la première nuit où ils ont pu dormir plus de quatre heures. Une véritable période de repos, permise par le ralentissement de l'incendie. Désormais il n'y a plus de front actif sur le feu de Sud-Gironde, le premier signe vraiment positif pour les soldats du feu après neuf jours de lutte active et six jours de mobilisation pour la colonne parisienne.

"Ce qui fait tenir, c'est les gens"

Parmi eux, il y a Florian, sergent chef originaire de Seine-et-Marne, il était de mission lessive après avoir tenu la lance pendant plusieurs jours. La tâche change du tout au tout, mais le moral est revenu et ce mercredi il nettoie les uniformes avec entrain : il a repris espoir. Cet incendie, les pompiers en viendront à bout il en est persuadé. D'autant qu'après six jours basé à Saint-Michel-de-Riefert il a rencontré de nombreux Girondins, et le dit avec émotion ce qui le fait tenir "c'est les gens".

