VIDÉO - Incendies en Gironde : dans les quartiers de La Teste évacués, en patrouille avec les policiers

Ils ont été parmi les tous premiers évacués jeudi 14 juillet à cause des incendies qui touchent la Gironde. Une semaine d'angoisse vient de passer pour eux qui ont tout laissé sur place. Une semaine à se demander si le feu ne va pas venir détruire leur maison, si des rodeurs ne vont pas les piller. Depuis, jour et nuit, la police d'Arcachon, aidée de renforts de Bordeaux et de compagnies de CRS, veille au grain dans les quartiers vidés de leurs habitants à cause de la menace du feu. À Cazaux, 4.000 personnes au total n'ont toujours pas retrouvé leur domicile. France Bleu a suivi une patrouille de policiers dans les rues de ce quartier de La Teste-de-Buch.

Depuis le début des méga-feux qui touchent la Gironde, 36.750 personnes ont été évacuées. Ce mercredi à Langon, Emmanuel Macron a évoqué avec les maires des communes du Sud-Gironde évacuées, les conditions dans lesquelles chacun pourrait rentrer chez lui sans livrer plus de précisions sur ce sujet.